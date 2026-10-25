Se aproximan lluvias fuertes para Chihuahua, Durango y Coahuila con viento de 40 a 60 km/h; ‘Vance’ se localiza en Michoacán y Colima

Para hoy, domingo 25 de octubre, la interacción entre una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y el paso de la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en Coahuila, además de viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por su parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país. El centro del ciclón tropical Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima; su amplia circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente y sur mexicano, rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

HURACÁN VANCE DE CATEGORÍA 1 CONTINÚA DESPLAZÁNDOSE FRENTE A LAS COSTAS DE COLIMA Y MICHOACÁN El Huracán ‘Vance’ de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa debilitándose. Su centro se localiza frente a las costas de Colima y Michoacán, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados del occidente y sur de México. Su centro se localiza a 460 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 km al sur de Manzanillo, Colima. Con desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h, junto a vientos máximos sostenidos a 140 km/h y rachas de vientos a 165 km/h. Se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa). Se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Jalisco y Colima, además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Colima y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco. Se pide a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Trayectoria De acuerdo con el pronóstico del SMN, esta sería la trayectoria de ‘Vance’ para los próximos días: - Domingo 25 de octubre a las 12:00 horas: Huracán categoría 1 a 390 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. - Lunes 26 de octubre a las 00:00 horas: Huracán categoría 1 a 340 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Lunes 26 de octubre a las 12:00 horas: Huracán categoría 1 a 320 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Martes 27 de octubre a las 00:00 horas: Tormenta tropical a 310 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Martes 27 de octubre a las 12:00 horas: Tormenta tropical a 270 km al suroeste de Manzanillo, Colima. - Miércoles 28 de octubre a las 00:00 horas: Tormenta tropical a 210 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. - Jueves 29 de octubre a las 00:00 horas: Tormenta tropical a 140 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. - Viernes 30 de octubre a las 00:00 horas: Post-Tropical/Remanentes a 130 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 13 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. Ramos Arizpe se espera un día con cielo nublado, precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 13 km/h. La temperatura máxima será de 21 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Torreón tendrá un día poco nuboso, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al este y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 48 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. En Monclova se espera un día con cielo nublado, precipitación de 2 litros por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al este y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 20 km/h. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 20 a 25 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 46 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 18 °C.

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y sureste) y Durango (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (centro), Puebla (sureste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURA Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

VIENTO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán y Guerrero; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (norte). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán y Guerrero. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa de Colima. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento. ¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán. CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.

Temas

Clima huracanes Tormentas

Localizaciones

Coahuila México

Organizaciones

Conagua SMN

