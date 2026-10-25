La árbitra electoral necesita que la arbitren

Es mucho más serio que una fotografía incómoda o una fiesta donde aparece con sus empresarios consentidos.

Guadalupe Taddei Zavala tiene un problema que ya no puede explicarse como la suma de episodios aislados. En los últimos días se le han acumulado señalamientos sobre contratos millonarios del INE , posibles conflictos de interés , empresas proveedoras relacionadas entre sí y personas vinculadas con esos negocios que después terminaron trabajando dentro del propio Instituto.

Lo que se cuestiona es la distancia, inexistente, entre quienes venden materiales y servicios electorales y quienes toman decisiones dentro del Instituto.

Entre los señalamientos aparecen posibles simulaciones de competencia, triangulación de recursos, empresas bajo investigación y antiguos representantes de proveedores que terminaron ocupando cargos en el INE.

Luego aparecieron las reuniones sociales. Las imágenes muestran a Taddei conviviendo con empresarios vinculados con compañías proveedoras del organismo. Una fiesta no demuestra corrupción y tener amigos en el sector privado tampoco es delito, pero después de todo lo demás, la pregunta ya no es quién llevó el pastel, sino qué tan indebida es la relación entre los adjudicadores y sus prestadores de servicios. A eso se suman inconsistencias administrativas, cuestionamientos por contratación de personal, comprobación de servicios y nombramientos, además de constantes desacuerdos dentro del Consejo General.

No es un sólo frente abierto, sino varios, y todos terminan tocando, de una u otra forma, la conducción de Taddei.

Nada de esto demuestra, por sí mismo, que haya cometido un delito. Pero la honorabilidad de quien preside al árbitro electoral no se mide solamente por la ausencia de una sentencia. También por las dudas que genera, las relaciones que mantiene, la prudencia con la que ejerce el cargo y, sobre todo, la confianza que inspira.

Taddei sostuvo que su administración no tiene empresas favoritas, puso la documentación a disposición de los órganos fiscalizadores y presentó una plataforma para consultar los contratos del Instituto. También acusó a partidos políticos y grupos de poder de intentar desacreditar y desestabilizar al INE.

Puede tener razón en que hay quienes quieren aprovechar el escándalo para golpearla. Sería rarísimo que desperdiciaran semejante regalo.

Pero cuestionar las intenciones de quienes preguntan no responde las dudas ni aclara los señalamientos sobre proveedores, personal y posibles conflictos de interés.

Recordemos que Taddei no dirige una oficina cualquiera; preside la máxima institución que organiza elecciones, fiscaliza partidos, cuenta votos y toma decisiones que definen quién llega al poder.