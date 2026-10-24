¡Un abrazo hecho canción! Vivir Quintana se une a Caifanes por las Madres Buscadoras

La estrella coahuilense Vivir Quintana es un orgullo para su tierra por su trayectoria musical y por prestar su voz a diversas causas sociales. Precisamente, este fin de semana se confirmó que la lagunera se unirá al elenco del ‘Concierto por un Abrazo’, organizado a favor del colectivo de madres buscadoras.

De acuerdo con la información oficial, el evento busca recaudar fondos para apoyar a madres y familias buscadoras que viajarán a la Ciudad de México en diciembre para reunirse con comunidades zapatistas.

El espectáculo se realizará el próximo 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster desde el viernes 23 de octubre, a partir de las 11:00 horas.