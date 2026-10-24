¡Un abrazo hecho canción! Vivir Quintana se une a Caifanes por las Madres Buscadoras

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    ¡Un abrazo hecho canción! Vivir Quintana se une a Caifanes por las Madres Buscadoras
    Apoyo. La intérprete de ‘Sin Miedo’ sumará su música a una iniciativa que busca respaldar a familias que buscan a sus seres queridos. FOTO:ARCHIVO

La cantante coahuilense participará en un concierto benéfico el 18 de noviembre en la Ciudad de México, cuyos fondos ayudarán a financiar el viaje de familias buscadoras

La estrella coahuilense Vivir Quintana es un orgullo para su tierra por su trayectoria musical y por prestar su voz a diversas causas sociales. Precisamente, este fin de semana se confirmó que la lagunera se unirá al elenco del ‘Concierto por un Abrazo’, organizado a favor del colectivo de madres buscadoras.

De acuerdo con la información oficial, el evento busca recaudar fondos para apoyar a madres y familias buscadoras que viajarán a la Ciudad de México en diciembre para reunirse con comunidades zapatistas.

El espectáculo se realizará el próximo 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster desde el viernes 23 de octubre, a partir de las 11:00 horas.

EJEMPLO DESDE EL ARTE

De acuerdo con el comunicado difundido por el colectivo organizador, todas las ganancias del concierto se destinarán a financiar el traslado de las familias buscadoras y la logística del encuentro con las comunidades zapatistas, convocado en el marco de la Gira por la Vida, impulsada por la Comisión Sexta Zapatista.

Además de la intérprete de ‘Sin Miedo’, participarán Caifanes, Ely Guerra, Meme del Real y Kevin Kaarl, entre otros artistas.

La iniciativa busca contribuir a la organización de una reunión entre madres y familias buscadoras y representantes de las comunidades zapatistas, prevista para diciembre en la capital del país.

Para hacer posible el evento, los artistas, músicos, técnicos y diseñadores involucrados donarán su trabajo, el colectivo también informó que el cargo por servicio de Ticketmaster será destinado a la misma causa.

”Con este concierto, aspiramos a que en ese abrazo quepa la mayor cantidad de gente posible”, señala el comunicado del Colectivo por un Abrazo.

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La organización explicó que, días después del espectáculo, dará a conocer los resultados financieros y la cantidad exacta que será entregada a las organizaciones civiles encargadas de hacer posible el viaje de las familias. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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