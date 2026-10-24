¡Érase una vez y para siempre! Celebra ‘Once Upon a Time’ 15 años de magia

¡Érase una vez y para siempre! Celebra ‘Once Upon a Time’ 15 años de magia

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Israel García
por Israel García

La serie de Disney que reinventó los cuentos de hadas sigue en la memoria de sus seguidores, a ocho años de su final, tras siete temporadas y un spin-off

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El mensaje de que la magia está en todas partes y la lucha entre el bien y el mal estuvieron presentes en cada aventura de la serie ‘Once Upon a Time’, que se estrenó hace 15 años y volvió a ser tema de conversación por su aniversario. En ella, personajes de cuentos de hadas, libros y películas convivieron en una historia llena de giros inesperados.

La televisión internacional conmemora un hito para el género fantástico en la pantalla chica: el aniversario del estreno de la célebre serie ‘Érase una vez’, título con el que se conoció en México y Latinoamérica.

El proyecto llegó a la pantalla de la mano de Disney y la cadena ABC, y revitalizó los relatos clásicos mediante una ingeniosa fusión entre el mundo real y el folclore popular. Su propuesta cautivó a millones de espectadores, que encontraron en esta historia un refugio para la imaginación y la esperanza.

¿PRINCESAS Y BRUJAS EN LA ERA MODERNA?

Detrás de este fenómeno televisivo estuvieron los guionistas y productores ejecutivos Edward Kitsis y Adam Horowitz. Antes de dar vida a las calles de ‘Storybrooke’, ambos creativos construyeron una sólida reputación en la industria gracias a su trabajo como guionistas y productores ejecutivos en la aclamada serie de misterio ‘Lost’. Con esa experiencia en la construcción de historias complejas, lograron estructurar un relato entrelazado en el que los giros temporales y el desarrollo profundo de los personajes resultaron determinantes para cautivar al público.

El público mexicano disfrutó de esta joya televisiva a través de Canal Sony, en la televisión de paga, cuando el streaming apenas comenzaba a tomar forma. Sin embargo, hoy la serie puede disfrutarse en Disney+.

Los creadores revelaron que su intención principal era explorar el concepto de la esperanza frente al cinismo de la sociedad moderna. Kitsis y Horowitz expresaron que querían contar una historia sobre la familia, las segundas oportunidades y la búsqueda de identidad, utilizando los mitos populares no como simples adornos visuales, sino como metáforas del comportamiento humano y el crecimiento personal.

La trama central estuvo encabezada por un quinteto protagonista que sostuvo la historia a lo largo de las temporadas. Jennifer Morrison interpretó a ‘Emma Swan’; Ginnifer Goodwin dio vida a ‘Blancanieves’ y ‘Mary Margaret’; Josh Dallas encarnó al ‘Príncipe Encantador’ y a ‘David Nolan’; Lana Parrilla interpretó a la ‘Reina Malvada’ y a ‘Regina Mills’, y Robert Carlyle se puso en la piel de ‘Rumplestiltskin’ y del ‘Sr. Gold’. La química de este elenco fue uno de los pilares que mantuvo el interés emocional de la audiencia.

A lo largo de sus temporadas, la producción adaptó una amplia variedad de relatos clásicos y películas animadas representativas de Disney. La audiencia pudo disfrutar de nuevas versiones de ‘Blancanieves’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Cenicienta’, ‘La Sirenita’, ‘Pinocho’, ‘Peter Pan’ y ‘Caperucita Roja’. Con el paso de los años, el universo narrativo incorporó elementos de obras como ‘El Mago de Oz’ y ‘Mulán’, e incluso personajes de éxitos taquilleros como ‘Frozen’, ‘Valiente’ y ‘Coco’.

UN CUENTO DE PRINCIPIO A FIN

El debut de la serie en la televisión estadounidense se convirtió en un acontecimiento para la industria. Su primer episodio, transmitido a finales de octubre de 2011, registró aproximadamente 12.8 millones de espectadores en vivo, lo que lo convirtió en uno de los estrenos dramáticos más vistos de aquella temporada televisiva. A lo largo de sus siete temporadas, la producción alcanzó audiencias internacionales y llegó a espectadores de numerosos países.

El éxito de la trama principal llevó a la cadena a expandir este universo fantástico con nuevas historias. En 2013 se estrenó ‘Once Upon a Time in Wonderland’, una serie derivada centrada en las aventuras de Alicia en un País de las Maravillas oscuro y peligroso. Aunque solo tuvo una temporada, concebida como una historia autoconclusiva, permitió profundizar en los aspectos mágicos de ese universo compartido.

Más allá de las cifras, el verdadero legado de la producción reside en la reinterpretación de los arquetipos tradicionales. La serie demostró que los villanos de los cuentos de hadas podían buscar la redención y que las princesas eran capaces de convertirse en heroínas de sus propios destinos. Esta visión contemporánea invitó a una generación de espectadores a cuestionar las ideas absolutas del bien y del mal dentro de la ficción televisiva.

Quince años después de su estreno, la producción conserva un lugar dentro del entretenimiento familiar y fantástico. Las retransmisiones y su disponibilidad en plataformas de streaming han permitido que nuevas generaciones descubran el misterio que envuelve a los habitantes de ‘Storybrooke’. El impacto de la serie demuestra que las historias de siempre mantienen su poder cuando se cuentan con frescura y convicción.

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PARA SIEMPRE

El viaje que comenzó cuando Emma Swan cruzó los límites de aquel pequeño pueblo de Maine permanece como un recordatorio del poder de la narrativa televisiva. ‘Once Upon a Time’ reafirmó que, sin importar los obstáculos o las maldiciones del camino, creer en un final feliz sigue siendo una de las fuerzas más poderosas para mover al mundo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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