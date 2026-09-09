El petróleo supera los 100 dólares por barril tras la nueva ola de ataques en Oriente Medio

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El petróleo supera los 100 dólares por barril tras la nueva ola de ataques en Oriente Medio
    Los mayores costos de la energía han pesado sobre los consumidores, las empresas y las economías nacionales este año, particularmente fuera de Estados Unidos. ESPECIAL.

El aumento de los precios podría tener un impacto desproporcionado en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

NUEVA YORK.-El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio después de que ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio amenazaran una cadena de suministro ya debilitada.

El crudo Brent, el referente internacional, subió casi un 3% a 100,72 dólares a primera hora del miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Familias lloran entre las ruinas de escuela iraní donde ataque de Estados Unidos mató a decenas de niños

El crudo de referencia en Estados Unidos ganó un 2,4% a 95,25 dólares por barril, y los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron bruscamente durante la noche.

El precio promedio de un galón de gasolina regular subió 7 centavos durante la noche hasta alcanzar 4,22 dólares, ahora más de un dólar por encima de lo que costaba en este punto el año pasado, según AAA.

Los precios del diésel, que pueden tener un impacto desproporcionado en los consumidores porque se utiliza en el transporte y la producción, alcanzaron un máximo histórico el viernes y han seguido subiendo desde entonces.

El precio promedio por galón alcanzó 5,94 dólares durante la noche y ahora es 9 centavos más alto que el viernes.

El combustible de aviación se ha vuelto tan caro que las aerolíneas estadounidenses e internacionales han recortado vuelos mientras aumentan tarifas y cargos.

Los mercados reaccionaron después de que el ejército de Estados Unidos informara que atacó cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina, y después de que ataques de un grupo rebelde hutí respaldado por Irán provocaran incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

Los precios del crudo se dispararon después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una guerra con Irán, y han fluctuado mucho durante los más de seis meses transcurridos desde entonces.

Los combates han detenido la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía fluvial estrecha por la que pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que comenzara la guerra.

El Brent pasó de unos 70 dólares a 100 dólares por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo. En julio, los precios volvieron a oscilar entre 72 y 102 dólares, en un reflejo del vaivén en las esperanzas de que Estados Unidos e Irán acordaran un plan que permitiera a los petroleros varados sacar petróleo del golfo Pérsico de forma segura.

“En nuestra opinión, alcanzar un acuerdo duradero antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos es cada vez más improbable, y podría seguir siendo esquivo incluso después”, dijeron analistas de Bank of America en una nota de investigación del martes.

Los analistas aumentaron su pronóstico del precio del petróleo para la segunda mitad del año a 83 dólares por barril “a la luz de interrupciones más persistentes en Ormuz”, pero dijeron que aún esperaban que el transporte marítimo a través del estrecho se reanudara gradualmente.

Si los ataques siguen restringiendo el tráfico, los precios podrían alcanzar 95-120 dólares por barril, mientras que los daños a la infraestructura energética principal podrían producir picos de hasta 150 dólares por barril, escribieron los analistas.

Las negociaciones sobre un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto se rompieron por el control del estrecho de Ormuz. Irán insiste en que tiene derecho a fijar las condiciones y cobrar tarifas a los barcos que viajan por la vía fluvial frente a su costa. Estados Unidos quiere que el paso siga siendo libre, y ha utilizado un bloqueo naval para bloquear los puertos y los petroleros de Irán.

Los recientes ataques intensificados de los hutíes de Yemen podrían restringir aún más los suministros mundiales de petróleo porque apuntaron a una ruta de transporte alternativa a la que Arabia Saudí ha recurrido para transportar petróleo durante la guerra.

Las interrupciones en refinerías en Rusia, la reducción de la actividad de refinado en otros lugares y los inventarios en fuerte descenso han empujado los precios del diésel y la gasolina bruscamente al alza a nivel mundial, dijo Bank of America esta semana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
combustibles

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Julieta Ramírez, la nueva informante sobre la 4T

Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud y razones personales y familiares.

Claudia Arlett Espino renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Las personas aseguradas que sufran un accidente o enfermedad relacionada con su trabajo y queden con una incapacidad permanente pueden solicitar una pensión ante el IMSS.

Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Fama. Noel Clarke alcanzó notoriedad internacional por interpretar a Mickey Smith en ‘Doctor Who’.

Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales
El ‘Monito’ Rodríguez fue campeón con las Águilas, compañero de Reinoso y Borja, internacional mexicano y, posteriormente, formador de nuevas generaciones de futbolistas.

Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del América y campeón en 1971