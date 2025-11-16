El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela

SAN JUAN.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó que con el objetivo de “combatir las amenazas transnacionales”, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, entró el domingo a aguas del Caribe.

El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones.

“A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó Holsey.

Lo anterior fue manifestado a través de un comunicado publicado en el portal del organismo militar estadounidense.

De acuerdo a lo que se informó el operativo marítimo en el área del Comando Sur de EU proviene por órdenes del secretario de Guerra (Defensa) estadounidense, Pete Hegseth, quien dirige el grupo de ataque del portaaviones.

“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítica en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.

El portaaviones acompañará a la Unidad Expedicionaria 22 a bordo del USS Iwo Jima, como parte del la operación militar Southern Spear (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Cabe informar que el USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4 mil 500 tripulantes y 70 aviones, y es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

Además se informó que el Gerald R. Ford, que mide más de 335 metros de largo y funciona con energía nuclear, cuenta con un sistema pionero de catapulta de aviones para el despegue electromagnético, radares avanzados y reactores nucleares, que alimentan ininterrumpidamente los motores del navío.

Durante su periodo de pruebas, el USS Gerald Ford resistió en 2021 el impacto de tres explosiones submarinas conocidas como pruebas de choque a nivel de buque, que acreditaron su capacidad para resistir fuertes impactos y seguir operando en condiciones extremas.

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina en un comunicado, marca un momento importante en lo que la administración insiste es una operación antidrogas, sin embargo que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde principios del mes septiembre, el gobierno de Trump ha atacado alrededor de 20 pequeñas embarcaciones, en las que ha matado al menos a 80 personas, a quienes acusó sin pruebas de transportar drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.