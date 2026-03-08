Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M

Más de 150 mujeres de distintas edades participaron en la segunda edición de la carrera “8KM Power”, organizada por el entrenador de atletismo Gato Araiza con apoyo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. El evento se llevó a cabo en el circuito de la Ruta Recreativa de Saltillo, donde las participantes realizaron el recorrido de ocho kilómetros en modalidad libre: caminando, trotando o corriendo. La convocatoria estuvo dirigida exclusivamente a mujeres y no tuvo costo de inscripción. TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión Desde temprano, las asistentes comenzaron a reunirse en el punto de salida para tomarse la fotografía grupal y posteriormente iniciar el recorrido. La mayoría de las participantes acudió con playeras moradas, color que se ha convertido en símbolo del movimiento por la igualdad y los derechos de las mujeres.

La carrera reunió a mujeres de diferentes edades y niveles de condición física. Algunas acudieron con experiencia en carreras atléticas, mientras que otras aprovecharon el evento para participar por primera vez en una actividad deportiva de este tipo. De acuerdo con la organización, la respuesta superó las expectativas iniciales. En la primera edición, realizada el año anterior, participaron cerca de 50 mujeres, por lo que en esta ocasión la asistencia prácticamente se triplicó. “El evento estuvo súper padre, se vivió un gran ambiente”, compartieron integrantes de la organización al concluir la actividad, destacando la convivencia entre las participantes durante todo el recorrido.

Además del componente deportivo, la carrera buscó generar un espacio de encuentro entre mujeres de la ciudad para reflexionar sobre el significado del 8 de marzo, fecha que recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones para las mujeres. Durante el recorrido, muchas participantes realizaron el trayecto en grupo, conversando y acompañándose mutuamente a lo largo del circuito. Algunas también llevaron mensajes alusivos al 8M o accesorios morados como símbolo de la conmemoración. El evento concluyó nuevamente en la explanada donde inició la actividad, con fotografías y momentos de convivencia entre las asistentes.

La carrera 8KM Power forma parte de las iniciativas que en los últimos años han buscado vincular el deporte con las causas sociales, en este caso utilizando el running como una forma de reunir a mujeres de Saltillo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer a través de la actividad física y la convivencia.

