Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

MÉXICO

➔ Derechos Humanos inspeccionaron equipo táctico de la Fuerza Civil para el 8M: Mientras elementos de seguridad resguardan el Palacio de Gobierno, feligreses protegen la catedral de Monterrey con mantas

➔ Bloque Negro escolta a los colectivos y mujeres durante el 8M en la CDMX: Durante la marcha, hasta llegar al Zócalo capitalino, integrantes del bloque negro realizaron pintas en forma de protesta

➔ 8M en Monterrey: Inician actividades frente al Palacio de Gobierno, previas a la marcha: Colectivos y participantes organizan los bloques de la protesta, la cual iniciará a las 17:30

➔ Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández: La secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey es acusada por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones tras una denuncia inventada por abuso en contra de Waldo Fernández

➔ 8M | Crece la trata de personas, agresiones y abuso a niñas: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

MUNDO

➔ Brecha en la aplicación de las leyes: solo el 4% de las mujeres en el Mundo vive con igualdad jurídica plena: Advirtió el Banco Mundial, impide que las economías alcancen su máximo potencial

➔ 8M: Dedican la marcha en Puerto Rico a colectivos de mujeres contra la guerra: Manifestantes abogan por una vida digna sin militarización y por la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos

➔ Mojtaba Jamenei, segundo hijo del líder supremo de Irán, es nombrado su nuevo sucesor: La Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos de 88 escaños, seleccionó al líder supremo de Irán

COAHUILA

➔ Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia: Las manifestaciones buscaron visibilizar la lucha por la igualdad y denunciar la violencia de género

➔ Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo: Bajo la frase “Sigue ardiendo la dignidad”, colectivos colocaron una veladora simbólica y fotografías de víctimas para mantener viva la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio

➔ Coahuila: Violencia psicológica, la agresión que no deja huellas visibles: En Coahuila, más de la mitad de los casos atendidos por violencia familiar corresponden a agresiones psicológicas, una forma de maltrato frecuente pero muchas veces normalizada

➔ ¿Irás a la marcha del 8M? Pronostican chubascos y lluvias fuertes por frente #39 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y SLP: Se originará la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada en en combinación con el nuevo Frente Frío #40

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ XV Años de Mafer: ¿Qué sabemos de la fiesta viral con J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco?: Vinculan al empresario Juan Carlos Guerrero Rojas con fiesta, reportaron que obtuvo contratos con Pemex en 2023

➔ A 4 años de su denuncia durante 8M, Sasha Sokol afirma que Luis de Llano ‘sigue sin pronunciar su disculpa’: El productor debe cumplir la condena con una disculpa pública y otras obligaciones

➔ Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M: La segunda edición de la carrera, organizada por el entrenador Gato Araiza con apoyo del IMCUFIDE, vivió un recorrido de ocho kilómetros dentro de la Ruta Recreativa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ ‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo: La consigna “lo personal es político”, formulada por Carol Hanisch en 1970, plantea que los problemas individuales de las mujeres tienen raíces sociales y políticas

➔ Cartilla Militar gratis para todos los nacidos en 2008... ¿Dónde tramitarla y cuáles son los 5 documentos que piden?: Jóvenes nacidos en 2008 deben tramitar la Cartilla Militar en 2026. Conoce dónde hacerlo, los cinco documentos que piden y las fechas del Servicio Militar Nacional

➔ Diccionario feminista del 8M: conceptos clave para entender el movimiento y la lucha por la igualdad: En el Día Internacional de la Mujer, términos como patriarcado, sororidad o brecha salarial ayudan a entender las demandas del movimiento feminista

➔ 8M: Estados en México que han despenalizado el aborto: Actualmente, 24 estados han modificao sus códigos penales para permitir la ILE a las mexicanas