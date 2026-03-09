Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento
Galilea Montijo explicó que asistió como invitada a los XV años virales de Mafer en Villahermosa, fiesta que generó debate por su lujo
La participación de la conductora Galilea Montijo en la celebración de XV años de María Fernanda Guerrero, conocida como “Mafer”, en Villahermosa, Tabasco, generó conversación en redes sociales luego de que el evento se viralizara por su nivel de producción y la presencia de artistas invitados.
La fiesta incluyó presentaciones musicales de J Balvin, Belinda, Xavi y la agrupación Matute, además de una ambientación temática inspirada en la Met Gala.
Videos e imágenes del festejo circularon ampliamente en redes sociales debido a la magnitud del montaje, el número de invitados y los elementos de lujo que formaron parte de la celebración.
GALILEA MONTIJO REVELÓ QUE ASISTIÓ COMO INVITADA Y NO FUE CONTRATADA
A su regreso a la Ciudad de México, la conductora fue cuestionada por representantes de la prensa sobre su presencia en el evento y el tipo de participación que tuvo durante la celebración.
Ante las cámaras, Montijo explicó que su presencia se debió a una invitación directa de la familia organizadora.
“Yo fui como invitada de la familia. Me dijeron: ‘Oye, ¿recibes a Mafer?’, y dije ‘con mucho gusto’, porque la temática era de Met Gala en un salón de fiestas”, aseguró.
La conductora reiteró que no fue contratada como presentadora ni como maestra de ceremonias del evento.
“Me pidieron que recibiera a Mafer y acepté con gusto, pero fui solo como invitada”, señaló, al explicar que mantiene una relación previa con la familia Guerrero.
GALILEA MONTIJO RESPONDE A CRÍTICAS SOBRE EL COSTO DEL EVENTO
Durante las entrevistas, Montijo también fue cuestionada sobre las reacciones generadas en redes sociales en torno al costo y la ostentación del festejo.
En respuesta, la conductora expresó que no se involucra en los asuntos financieros relacionados con la organización del evento.
“Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca critica el trabajo, nunca critica el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”, declaró.
También agregó: “Así como manejarle la chequera al señor, tampoco ¿verdad?”.
Montijo describió a los padres de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas y Vicky, como “personas muy lindas, una familia preciosa”, y añadió: “¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”.
FIESTA DE XV SORPRENDE POR SU PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA, MARCAS E INVITADOS FAMOSOS
De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales por invitados y asistentes, la celebración incluyó diversos elementos escenográficos y experiencias temáticas.
Entre los elementos destacados se encontraban estructuras monumentales inspiradas en la Estatua de la Libertad, escenarios temáticos, letreros luminosos y espacios diseñados para fotografías y actividades de los invitados.
Además, el evento contó con tiendas efímeras de marcas internacionales como 7‑Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermés, que ofrecieron productos y servicios exclusivos durante la fiesta.
La celebración también incluyó una alfombra roja conducida por Montijo, producción audiovisual de gran formato, catering gourmet, áreas VIP, ambientación multisensorial y recuerdos para los invitados.
Entre los obsequios entregados a los asistentes se mencionaron pulseras de la marca Hermès.
REGALOS Y VESTUARIOS QUE GENERARON COMENTARIOS
Uno de los elementos que generó mayor conversación en redes fue el regalo que recibió la quinceañera: una bolsa Birkin de la firma Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos.
La influencer Priscila Escoto compartió en un video transmitido desde Japón que colaboró con el padre de la joven en la selección del obsequio.
En cuanto al vestuario, la festejada portó un vestido que especialistas en moda han señalado como una réplica o edición especial del diseño “Junon” de la casa de moda Christian Dior, una pieza considerada emblemática dentro de la historia de la alta costura.
UNA CELEBRACIÓN QUE SE EXTENDIÓ HASTA LA MADRUGADA
Montijo también relató que la fiesta se prolongó durante varias horas y concluyó cerca de las seis de la mañana.
Posteriormente, explicó, algunos asistentes continuaron la celebración en una “tornafiesta”. A través de sus redes sociales, la conductora compartió fotografías y videos del evento junto a su pareja, Isaac Moreno, así como imágenes con otros invitados.
Las publicaciones mostraron parte del ambiente festivo de la noche y la cercanía entre los asistentes durante la celebración.