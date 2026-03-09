Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento

La participación de la conductora Galilea Montijo en la celebración de XV años de María Fernanda Guerrero, conocida como “Mafer”, en Villahermosa, Tabasco, generó conversación en redes sociales luego de que el evento se viralizara por su nivel de producción y la presencia de artistas invitados.

La fiesta incluyó presentaciones musicales de J Balvin, Belinda, Xavi y la agrupación Matute, además de una ambientación temática inspirada en la Met Gala.

Videos e imágenes del festejo circularon ampliamente en redes sociales debido a la magnitud del montaje, el número de invitados y los elementos de lujo que formaron parte de la celebración.

GALILEA MONTIJO REVELÓ QUE ASISTIÓ COMO INVITADA Y NO FUE CONTRATADA

A su regreso a la Ciudad de México, la conductora fue cuestionada por representantes de la prensa sobre su presencia en el evento y el tipo de participación que tuvo durante la celebración.

Ante las cámaras, Montijo explicó que su presencia se debió a una invitación directa de la familia organizadora.

“Yo fui como invitada de la familia. Me dijeron: ‘Oye, ¿recibes a Mafer?’, y dije ‘con mucho gusto’, porque la temática era de Met Gala en un salón de fiestas”, aseguró.

La conductora reiteró que no fue contratada como presentadora ni como maestra de ceremonias del evento.

“Me pidieron que recibiera a Mafer y acepté con gusto, pero fui solo como invitada”, señaló, al explicar que mantiene una relación previa con la familia Guerrero.