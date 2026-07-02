El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’

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    El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’
    Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos. ESPECIAL.

Asegura que la retórica amenazante de EU sobre una agresión contra Cuba es parte de ‘una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica’

LONDRES.- En respuesta a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo una eventual invasión de la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó no tener miedo a una guerra con Estados Unidos.

El mandatario cubano se pronunció tras las declaraciones de Trump que aseguraban el miércoles que, después de muchas décadas, Cuba se estaba “acercando” a la órbita estadounidense. ”No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, dijo el jefe de Estado cubano en una entrevista con la cadena británica Sky News.

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Díaz-Canel aseguró que el objetivo de las amenazas es para atemorizar al país y constituye una “atrocidad y una afrenta” a la dignidad del pueblo cubano.

“Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia”, agregó.

Díaz-Canel afirmó que la actual Administración estadounidense ha dicho “muchas mentiras” y ha “manipulado” a la opinión pública internacional, mientras Cuba enfrenta un punto de “máxima presión” tras el endurecimiento del bloqueo, que está afectando a la vida diaria de los cubanos.

Fue hace un mes que el Departamento del Tesoro de EU impuso una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana, al mismo tiempo que mantiene un bloqueo económico contra la isla.

El Ejecutivo cubano solicitó esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, la cual tendrá lugar previsiblemente el 7 de julio en Nueva York.

Díaz-Canel dijo estar dispuesto a luchar “hasta la última gota de sangre” para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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