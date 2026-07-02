El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’

LONDRES.- En respuesta a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo una eventual invasión de la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó no tener miedo a una guerra con Estados Unidos.

El mandatario cubano se pronunció tras las declaraciones de Trump que aseguraban el miércoles que, después de muchas décadas, Cuba se estaba “acercando” a la órbita estadounidense. ”No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, dijo el jefe de Estado cubano en una entrevista con la cadena británica Sky News.

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Díaz-Canel aseguró que el objetivo de las amenazas es para atemorizar al país y constituye una “atrocidad y una afrenta” a la dignidad del pueblo cubano.

“Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia”, agregó.

Díaz-Canel afirmó que la actual Administración estadounidense ha dicho “muchas mentiras” y ha “manipulado” a la opinión pública internacional, mientras Cuba enfrenta un punto de “máxima presión” tras el endurecimiento del bloqueo, que está afectando a la vida diaria de los cubanos.

Fue hace un mes que el Departamento del Tesoro de EU impuso una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana, al mismo tiempo que mantiene un bloqueo económico contra la isla.

El Ejecutivo cubano solicitó esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, la cual tendrá lugar previsiblemente el 7 de julio en Nueva York.

Díaz-Canel dijo estar dispuesto a luchar “hasta la última gota de sangre” para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.