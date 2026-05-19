El presidente iraní admite que la nación ha sufrido ‘daños’ por la guerra entre EU e Israel

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El presidente iraní admite que la nación ha sufrido ‘daños’ por la guerra entre EU e Israel
    “Los funcionarios deben evitar cualquier tono o comentario que genere división, pero también debemos afrontar la realidad: no es cierto que no hayamos sufrido daños”, dijo Pezeshkian. AP

Masoud Pezeshkian habló ante el Consejo de Información del Gobierno y condenó los argumentos populares que afirman que Irán está prosperando a pesar de los duros golpes económicos infligidos por el conflicto

El presidente de Irán ha admitido que la república islámica ha “sufrido daños” a causa de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, e instó a los funcionarios a “afrontar la realidad” de la guerra, pero prometió que su país no se rendiría.

El presidente Masoud Pezeshkian habló ante el Consejo de Información del Gobierno y condenó los argumentos populares que afirman que Irán está prosperando a pesar de los duros golpes económicos infligidos por el conflicto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-elevo-las-ejecuciones-a-nivel-mundial-a-su-nivel-mas-alto-en-44-anos-en-2025-FM20793237

“Los funcionarios deben evitar cualquier tono o comentario que genere división, pero también debemos afrontar la realidad: no es cierto que no hayamos sufrido daños”, dijo Pezeshkian.

“Cualquier persona que ocupe un puesto de liderazgo debe hablar con honestidad y transparencia a su sociedad y a su gente”, añadió.

“La información engañosa, los mensajes falsos o la presentación de una realidad en la que ‘ellos se derrumban mientras nosotros prosperamos’ son inaceptables.

«Lo cierto es que tanto nosotros como otros nos enfrentamos a desafíos», concluyó el presidente iraní.

Incluso antes de que estallara la guerra, la economía de Irán ya estaba en caída libre, con el valor de su moneda, el rial, desplomándose y la inflación en su punto más alto.

Con despidos masivos y un aumento vertiginoso del precio de los alimentos y productos básicos, el régimen islámico no ha logrado mejorar la situación, que no ha hecho más que empeorar debido a la guerra.

A pesar de las dificultades, Pezeshkian afirmó que Irán no cederá a la presión, ya que el bloqueo naval estadounidense sigue asfixiando la ya debilitada economía del país.

«No sacrificaremos la dignidad y el honor de nuestro país por comodidad o conveniencia», afirmó. «Tenemos razones válidas y una justificación clara, y somos plenamente capaces de defender los derechos de nuestra nación con firmeza, respaldados por nuestro pueblo».

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo

NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense.

Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
México Avante y Nuevas Ideas no han transparentado movimientos financieros durante las campañas.

Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México.

SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026.

Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas
Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway.

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis