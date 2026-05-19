El presidente iraní admite que la nación ha sufrido ‘daños’ por la guerra entre EU e Israel

El presidente Masoud Pezeshkian habló ante el Consejo de Información del Gobierno y condenó los argumentos populares que afirman que Irán está prosperando a pesar de los duros golpes económicos infligidos por el conflicto.

El presidente de Irán ha admitido que la república islámica ha “sufrido daños” a causa de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, e instó a los funcionarios a “afrontar la realidad” de la guerra, pero prometió que su país no se rendiría.

“Los funcionarios deben evitar cualquier tono o comentario que genere división, pero también debemos afrontar la realidad: no es cierto que no hayamos sufrido daños”, dijo Pezeshkian.

“Cualquier persona que ocupe un puesto de liderazgo debe hablar con honestidad y transparencia a su sociedad y a su gente”, añadió.

“La información engañosa, los mensajes falsos o la presentación de una realidad en la que ‘ellos se derrumban mientras nosotros prosperamos’ son inaceptables.

«Lo cierto es que tanto nosotros como otros nos enfrentamos a desafíos», concluyó el presidente iraní.

Incluso antes de que estallara la guerra, la economía de Irán ya estaba en caída libre, con el valor de su moneda, el rial, desplomándose y la inflación en su punto más alto.

Con despidos masivos y un aumento vertiginoso del precio de los alimentos y productos básicos, el régimen islámico no ha logrado mejorar la situación, que no ha hecho más que empeorar debido a la guerra.

A pesar de las dificultades, Pezeshkian afirmó que Irán no cederá a la presión, ya que el bloqueo naval estadounidense sigue asfixiando la ya debilitada economía del país.

«No sacrificaremos la dignidad y el honor de nuestro país por comodidad o conveniencia», afirmó. «Tenemos razones válidas y una justificación clara, y somos plenamente capaces de defender los derechos de nuestra nación con firmeza, respaldados por nuestro pueblo».