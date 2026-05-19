Irán elevó las ejecuciones a nivel mundial a su nivel más alto en 44 años en 2025

Irán llevó a cabo al menos 2.159 de las aproximadamente 2.707 ejecuciones registradas en todo el mundo el año pasado, superando con creces su cifra de al menos 972 muertos prevista para 2024 y representando casi el 80% de todas las ejecuciones documentadas en 2025, según nuevas y escalofriantes cifras de Amnistía Internacional.

Según un nuevo e impactante informe, el despiadado régimen iraní ejecutó a más de 2.100 personas en 2025, más del doble que el año anterior, elevando el número total de ejecuciones en todo el mundo a un asombroso máximo en 44 años.

El número de muertos sin precedentes registrado por Teherán marca la cifra más alta desde 1981, y el uso de la pena capital está cada vez más vinculado a la represión y el control político , según el informe.

Según Amnistía Internacional, casi la mitad de las ejecuciones estaban relacionadas con delitos de narcotráfico, en violación del derecho internacional de los derechos humanos y sus normas.

El informe reveló que Irán intensificó drásticamente sus asesinatos después de que estallaran las hostilidades con Israel en junio de 2025, registrando 654 ejecuciones entre enero y junio, y 1.505 entre julio y diciembre.

La horca se convirtió en el método de ejecución predilecto del régimen despiadado , mientras que las sentencias de muerte obligatorias y las ejecuciones públicas continuaban en todo el país de Oriente Medio.

El informe no tiene en cuenta la gran cantidad de ejecuciones bárbaras que se han ordenado desde la revuelta nacional de enero y el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

Amnistía Internacional registró la asombrosa cifra de 2.707 ejecuciones en 17 países en 2025, lo que supone un aumento del 78% con respecto a las 1.519 muertes confirmadas en 2024.

“Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte y lleva haciendo campaña a nivel mundial por su abolición desde 1977, cuando solo 16 países eran abolicionistas para todos los delitos”, señala el informe.

“A finales de 2025, esa cifra había aumentado a 113.”

Arabia Saudita superó su total de 2024 con al menos 356 ejecuciones, seguida de Yemen con al menos 51 y Estados Unidos con 47. Egipto ejecutó a 23 personas, mientras que Somalia, Kuwait y Singapur registraron 17 asesinatos cada uno, según el informe.

Afganistán registró seis ejecuciones, los Emiratos Árabes Unidos tres, y Japón, Sudán del Sur y Taiwán registraron solo una cada uno.

El informe excluye lo que se cree que son miles de ejecuciones en China, en medio del estricto secretismo que rodea la pena de muerte en el país.