Asegura Gobierno de Sheinbaum que Modalidad 40 no desaparece

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuará vigente, pero con ajustes que limitarán las aportaciones que pueden realizar los trabajadores para incrementar su futura pensión, informó este martes 27 de octubre de 2026 el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Robledo aclaró que las personas que ya reciben una pensión mediante esta modalidad no sufrirán modificaciones en sus pagos como consecuencia de los ajustes anunciados.

¿QUÉ CAMBIA EN LA MODALIDAD 40?

El funcionario explicó que, para quienes busquen incorporarse a este esquema, las cotizaciones estarán basadas en su último salario y contemplarán una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional. Con ello, se busca impedir que los asegurados realicen aportaciones superiores a los límites establecidos.

Otro de los cambios consiste en que el procedimiento será completamente digital, según el reporte de la conferencia.

La medida responde a la detección de presuntos esquemas irregulares en los que gestores y financieras ofrecían préstamos a trabajadores para que realizaran aportaciones elevadas y, posteriormente, obtuvieran pensiones considerablemente mayores.