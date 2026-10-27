Asegura Gobierno de Sheinbaum que Modalidad 40 no desaparece

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Asegura Gobierno de Sheinbaum que Modalidad 40 no desaparece
    Las nuevas aportaciones estarán sujetas a límites y el trámite será digital. CAPTURA DE PANTALLA

El director del Seguro Social informó este martes 27 de octubre que quienes ya reciben una pensión bajo este esquema no tendrán cambios

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuará vigente, pero con ajustes que limitarán las aportaciones que pueden realizar los trabajadores para incrementar su futura pensión, informó este martes 27 de octubre de 2026 el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Robledo aclaró que las personas que ya reciben una pensión mediante esta modalidad no sufrirán modificaciones en sus pagos como consecuencia de los ajustes anunciados.

¿QUÉ CAMBIA EN LA MODALIDAD 40?

El funcionario explicó que, para quienes busquen incorporarse a este esquema, las cotizaciones estarán basadas en su último salario y contemplarán una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional. Con ello, se busca impedir que los asegurados realicen aportaciones superiores a los límites establecidos.

Otro de los cambios consiste en que el procedimiento será completamente digital, según el reporte de la conferencia.

La medida responde a la detección de presuntos esquemas irregulares en los que gestores y financieras ofrecían préstamos a trabajadores para que realizaran aportaciones elevadas y, posteriormente, obtuvieran pensiones considerablemente mayores.

DETECTAN PRESUNTOS FRAUDES PARA ELEVAR LAS PENSIONES

Zoé Robledo señaló que algunas financieras y asesores promovían estos mecanismos en redes sociales. En determinados casos, solicitaban escrituras como garantía y recurrían presuntamente a empresas fantasma para registrar a los interesados como trabajadores y facilitar su incorporación al esquema.

Según lo informado durante la conferencia, las pensiones obtenidas mediante estos mecanismos podían incrementarse hasta en 1,000 por ciento. El director del IMSS sostuvo que esos esquemas no constituían un ahorro legítimo para el retiro, sino operaciones crediticias cuyo costo terminaba trasladándose al Estado.

El funcionario también informó que existían alrededor de 40 denuncias relacionadas con este tipo de presuntas irregularidades.

HABRÁ SEIS MESES DE REVISIÓN

El Gobierno federal mantendrá un periodo de revisión de seis meses para analizar el comportamiento de estas prácticas y determinar si se requieren nuevas correcciones.

La continuidad de la Modalidad 40 significa que los trabajadores todavía podrán recurrir a ella conforme a las disposiciones aplicables, pero deberán considerar los nuevos límites al momento de planear su estrategia de cotización.

Para quienes ya están pensionados, el mensaje central de la conferencia fue que sus pagos no se modificarán por estos ajustes.

La recomendación para los trabajadores próximos a pensionarse es verificar directamente con el IMSS las condiciones que les corresponden antes de contratar créditos, intermediarios o servicios de asesoría para incrementar su pensión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos Laborales
Prestaciones
Seguros

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
INE: A la deriva

INE: A la deriva
NosotrAs: Ser felices también es resistir

NosotrAs: Ser felices también es resistir
Cifra con Sheinbaum es 42.3% superior contra periodo de AMLO y 1,811.84% respecto al de EPN.

Rompen récord pérdidas por huachicol en México
La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.

Contraloría del INE había detectado contratos irregulares a proveedores cercanos a Taddei
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Noviembre tendrá varios días sin clases para estudiantes de educación básica y un puente oficial para los trabajadores, de acuerdo con el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo.

Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México
Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en redes como “El Komanche”, fue encontrado sin vida a los 30 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

“Los días no mejoran”: El último mensaje de ‘El Komanche’ antes de ser hallado sin vida en Monterrey

Tras perder protagonismo en Guadalajara, el futbolista buscaría revalorizar su carrera y recuperar el nivel que lo convirtió en una promesa atractiva para el futbol mexicano.

Cruz Azul buscaría rescatar a Brian Gutiérrez, ahora que su nivel ha ido a la baja en Chivas