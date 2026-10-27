Asegura Gobierno de Sheinbaum que Modalidad 40 no desaparece
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El director del Seguro Social informó este martes 27 de octubre que quienes ya reciben una pensión bajo este esquema no tendrán cambios
La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuará vigente, pero con ajustes que limitarán las aportaciones que pueden realizar los trabajadores para incrementar su futura pensión, informó este martes 27 de octubre de 2026 el director general del organismo, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Robledo aclaró que las personas que ya reciben una pensión mediante esta modalidad no sufrirán modificaciones en sus pagos como consecuencia de los ajustes anunciados.
¿QUÉ CAMBIA EN LA MODALIDAD 40?
El funcionario explicó que, para quienes busquen incorporarse a este esquema, las cotizaciones estarán basadas en su último salario y contemplarán una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional. Con ello, se busca impedir que los asegurados realicen aportaciones superiores a los límites establecidos.
Otro de los cambios consiste en que el procedimiento será completamente digital, según el reporte de la conferencia.
La medida responde a la detección de presuntos esquemas irregulares en los que gestores y financieras ofrecían préstamos a trabajadores para que realizaran aportaciones elevadas y, posteriormente, obtuvieran pensiones considerablemente mayores.
DETECTAN PRESUNTOS FRAUDES PARA ELEVAR LAS PENSIONES
Zoé Robledo señaló que algunas financieras y asesores promovían estos mecanismos en redes sociales. En determinados casos, solicitaban escrituras como garantía y recurrían presuntamente a empresas fantasma para registrar a los interesados como trabajadores y facilitar su incorporación al esquema.
Según lo informado durante la conferencia, las pensiones obtenidas mediante estos mecanismos podían incrementarse hasta en 1,000 por ciento. El director del IMSS sostuvo que esos esquemas no constituían un ahorro legítimo para el retiro, sino operaciones crediticias cuyo costo terminaba trasladándose al Estado.
El funcionario también informó que existían alrededor de 40 denuncias relacionadas con este tipo de presuntas irregularidades.
HABRÁ SEIS MESES DE REVISIÓN
El Gobierno federal mantendrá un periodo de revisión de seis meses para analizar el comportamiento de estas prácticas y determinar si se requieren nuevas correcciones.
La continuidad de la Modalidad 40 significa que los trabajadores todavía podrán recurrir a ella conforme a las disposiciones aplicables, pero deberán considerar los nuevos límites al momento de planear su estrategia de cotización.
Para quienes ya están pensionados, el mensaje central de la conferencia fue que sus pagos no se modificarán por estos ajustes.
La recomendación para los trabajadores próximos a pensionarse es verificar directamente con el IMSS las condiciones que les corresponden antes de contratar créditos, intermediarios o servicios de asesoría para incrementar su pensión.