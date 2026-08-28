El príncipe heredero de Noruega, Haakon VIII, se convierte en rey tras la muerte de su padre, Harald V

Haakon, de 53 años, asumió el trono noruego poco después de que Harald, de 89 años, quien era el monarca más anciano de Europa y primo lejano del rey Carlos, falleciera en el Hospital Universitario de Oslo el viernes por la mañana.

El príncipe heredero de Noruega, Haakon, se convirtió en el rey Haakon VIII tras la muerte de su padre, Harald V, pero hereda el trono en un momento en que dos escándalos asolaban a la familia real de la nación escandinava.

Su ascenso al trono se produce en un momento en que la familia real intenta superar una crisis, tras revelarse que la esposa de Haakon y nueva reina de Noruega, Mette-Marit, envió mensajes aduladores al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y que su hijastro fue condenado por violación.

Haakon, el hijo menor de Harald, se convirtió en heredero al trono en 1991 tras la muerte de su abuelo, el rey Olav V, cuando el país adoptó la primogenitura agnaticia-cognática, que establece que los varones son los primeros en la línea de sucesión.

Haakon nació el 20 de julio de 1973, dos años después que su hermana, la princesa Märtha Louise.

La princesa Märtha Louise ocupa actualmente el tercer lugar en el orden de sucesión, por detrás de la hija de Haakon, Ingrid Alexandra, y de su hijo Sverre Magnus.

Ingrid Alexandra, de 22 años, es la futura reina de Noruega y se espera que sea la primera monarca femenina del país desde la reina Margarita, que gobernó lo que se conocía como la Unión de Kalmar (Noruega, Dinamarca y Suecia) desde 1387 hasta 1412.

Pero Haakon, a pesar de haber nacido en el seno de la familia real noruega, era consciente de su estatus durante su infancia en la década de 1980.

“Sí, fui miembro de la realeza, pero no quería hablar de ello... En el colegio me generaba ansiedad”, escribió en su autobiografía de 2023 titulada “Haakon”.

Prefería mantenerse fuera de la vista “porque ahí es cuando las cosas salían mal. La atención, eso se la podían dar otras personas”, escribió en su libro.

Haakon optó por estudiar en la Universidad de California, Berkeley, tras graduarse en la Real Academia Naval Noruega, sin seguir el precedente establecido por su padre y su abuelo, quienes estudiaron en la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra.

En aquel momento, instó a los medios de comunicación noruegos a respetar su privacidad.

“Por favor, déjennos vivir una vida normal mientras estudiamos en el extranjero”, suplicó, según un informe de SFGate de 1996.

Haakon, quien se graduó en ciencias políticas en 1999, reveló en su libro que quería estar “lo más lejos posible” y recordó: “Podía ser yo mismo” cuando practicaba surf.

Haakon conoció a la que sería su esposa, Mette-Marit, en un festival de música y, en su libro, le rindió homenaje por cómo ella lo ayudó a superar su timidez.

«No soy muy bueno socialmente. Mette tiene un talento natural. Puede entrar en una habitación y llevarse bien con todo el mundo».

Haakon y Mette-Marit se casaron en la catedral de Oslo el 25 de agosto de 2001.

Pero Mette-Marit, que se ha convertido en la nueva reina de Noruega 25 años después de casarse con un miembro de la monarquía, se ha visto envuelta en escándalos en los últimos meses.

Marius Borg Høiby, que no está en la línea de sucesión porque es hijo de Mette de una relación anterior, fue condenado a cuatro años de prisión en junio tras ser declarado culpable de violación.

Se enfrentó a cuatro cargos de violación en total. Fue declarado culpable de dos y absuelto de los otros dos.

Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o no podían resistirse entre 2018 y 2024.