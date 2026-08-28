El príncipe heredero de Noruega, Haakon VIII, se convierte en rey tras la muerte de su padre, Harald V
Haakon, el hijo menor de Harald, se convirtió en heredero al trono en 1991 tras la muerte de su abuelo, el rey Olav V
El príncipe heredero de Noruega, Haakon, se convirtió en el rey Haakon VIII tras la muerte de su padre, Harald V, pero hereda el trono en un momento en que dos escándalos asolaban a la familia real de la nación escandinava.
Haakon, de 53 años, asumió el trono noruego poco después de que Harald, de 89 años, quien era el monarca más anciano de Europa y primo lejano del rey Carlos, falleciera en el Hospital Universitario de Oslo el viernes por la mañana.
Su ascenso al trono se produce en un momento en que la familia real intenta superar una crisis, tras revelarse que la esposa de Haakon y nueva reina de Noruega, Mette-Marit, envió mensajes aduladores al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y que su hijastro fue condenado por violación.
Haakon, el hijo menor de Harald, se convirtió en heredero al trono en 1991 tras la muerte de su abuelo, el rey Olav V, cuando el país adoptó la primogenitura agnaticia-cognática, que establece que los varones son los primeros en la línea de sucesión.
Haakon nació el 20 de julio de 1973, dos años después que su hermana, la princesa Märtha Louise.
La princesa Märtha Louise ocupa actualmente el tercer lugar en el orden de sucesión, por detrás de la hija de Haakon, Ingrid Alexandra, y de su hijo Sverre Magnus.
Ingrid Alexandra, de 22 años, es la futura reina de Noruega y se espera que sea la primera monarca femenina del país desde la reina Margarita, que gobernó lo que se conocía como la Unión de Kalmar (Noruega, Dinamarca y Suecia) desde 1387 hasta 1412.
Pero Haakon, a pesar de haber nacido en el seno de la familia real noruega, era consciente de su estatus durante su infancia en la década de 1980.
“Sí, fui miembro de la realeza, pero no quería hablar de ello... En el colegio me generaba ansiedad”, escribió en su autobiografía de 2023 titulada “Haakon”.
Prefería mantenerse fuera de la vista “porque ahí es cuando las cosas salían mal. La atención, eso se la podían dar otras personas”, escribió en su libro.
Haakon optó por estudiar en la Universidad de California, Berkeley, tras graduarse en la Real Academia Naval Noruega, sin seguir el precedente establecido por su padre y su abuelo, quienes estudiaron en la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra.
En aquel momento, instó a los medios de comunicación noruegos a respetar su privacidad.
“Por favor, déjennos vivir una vida normal mientras estudiamos en el extranjero”, suplicó, según un informe de SFGate de 1996.
Haakon, quien se graduó en ciencias políticas en 1999, reveló en su libro que quería estar “lo más lejos posible” y recordó: “Podía ser yo mismo” cuando practicaba surf.
Haakon conoció a la que sería su esposa, Mette-Marit, en un festival de música y, en su libro, le rindió homenaje por cómo ella lo ayudó a superar su timidez.
«No soy muy bueno socialmente. Mette tiene un talento natural. Puede entrar en una habitación y llevarse bien con todo el mundo».
Haakon y Mette-Marit se casaron en la catedral de Oslo el 25 de agosto de 2001.
Pero Mette-Marit, que se ha convertido en la nueva reina de Noruega 25 años después de casarse con un miembro de la monarquía, se ha visto envuelta en escándalos en los últimos meses.
Marius Borg Høiby, que no está en la línea de sucesión porque es hijo de Mette de una relación anterior, fue condenado a cuatro años de prisión en junio tras ser declarado culpable de violación.
Se enfrentó a cuatro cargos de violación en total. Fue declarado culpable de dos y absuelto de los otros dos.
Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o no podían resistirse entre 2018 y 2024.
VÍNCULOS CON JEFFREY EPSTEIN
Mette-Marit, que padece una forma rara de fibrosis pulmonar crónica, se vio envuelta en un escándalo tras la filtración masiva de archivos del Departamento de Justicia relacionados con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein.
Un correo electrónico reveló que Epstein le envió un mensaje a Mette-Merit en 2012 para que lo ayudara a conocer mujeres jóvenes escandinavas.
“¿Qué tiempo hace? Estoy buscando esposa. París está resultando interesante, pero prefiero a los escandinavos”, le escribió Epstein a Mette-Marit.
“Todavía estoy tratando de asimilar la noticia de que, efectivamente, estás buscando esposa...”, respondió la princesa.
“¡Dios mío! Debes estar borracho. Error de ortografía. ¿Las chicas tienen 24 y 25 años? A mí también me gusta Oslo. Llámame mañana”, respondió Mette-Marit.
Según los archivos, Mette-Marit también envió correos electrónicos aduladores en los que decía que el pedófilo “siempre me hace sonreír”. Además, afirmó que Epstein la excitaba.
Mette-Marit fue sincera al admitir que había tenido contacto con Epstein a medida que aumentaba la presión.
“Cometí un error de juicio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein”, dijo. “Es simplemente vergonzoso”.
En marzo, Mette-Marit declaró a la cadena de televisión noruega NRK que Epstein la había “manipulado” y “engañado”.
Haakon se mantuvo fiel a su esposa, a pesar de los escándalos que la habían acosado.
Durante la entrevista con NRK, él se sentó a su lado y dijo que el matrimonio era para “los buenos y los malos momentos”.
“Mette es cariñosa, sabia y muy fuerte. Por eso siempre la tendré en el equipo cuando surja alguna dificultad”, dijo.
En junio, Mette-Marit se sometió a un trasplante de pulmón después de que su enfermedad empeorara en los últimos meses.
FUNERAL
Haakon tendrá la opción de una ceremonia de consagración. En ella, la corona estará expuesta en la Catedral de Nidaros en Trondheim, pero él no la usará.
Tras la muerte de Harald, se celebrarán una serie de actos solemnes. Falleció apenas una semana después de haber sido hospitalizado por una rara enfermedad sanguínea.
Haakon informará al gobierno de la muerte de Harald en un acto conocido como consejo de estado.
Prestará juramento ante el parlamento noruego en los próximos días.
El funeral de Harald se celebrará en la catedral de Oslo, y reposará junto a su madre, la princesa heredera Martha, su padre, el rey Olav, su abuela, la reina Maud, y su abuelo, el rey Haakon VII.