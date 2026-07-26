El tifón Noul se debilita tras tocar tierra y lleva fuertes lluvias al sur de China

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    El tifón Noul se debilita tras tocar tierra y lleva fuertes lluvias al sur de China
    En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, una foto de dron muestra botes de pesca refugiados antes de la llegada del tifón Noul en un puerto en la Zona Especial de Cooperación de Shenzhen-Shanwei, en la provincia sureña de Guangdong, China. AP.

Más de 801 mil personas habían sido reubicadas por seguridad en la provincia de Guangdong hasta el domingo, según la agencia oficial de noticias Xinhua

HONG KONG — El tifón Noul se debilitó a tormenta tropical el domingo en su avance tierra adentro tras tocar tierra y llevar vientos y fuertes lluvias a la costa del sur de China.

Las autoridades meteorológicas chinas esperaban aguaceros en partes del sur de la provincia de Guangdong y del sureste de la provincia de Fujian.

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En el centro financiero de Hong Kong, la autoridad aeroportuaria de la ciudad informó que se cancelaron alrededor de 350 vuelos el domingo y que unos 2.000 pasajeros quedaron varados en el aeropuerto durante el fin de semana. Al menos 21 personas resultaron heridas en toda la ciudad durante el paso del tifón, según las autoridades de Hong Kong.

El Ministerio de Recursos Hídricos de China incrementó su preparación de emergencia para el control de inundaciones en la provincia de Guangdong y otros lugares ante los altos riesgos de inundaciones de montaña, informó Xinhua.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China indicó que asignó 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares) para apoyar los esfuerzos de recuperación en Guangdong, afectada por el tifón.

Noul es el tercer tifón en golpear China y tocar tierra en un mes, después de Bavi y Maysak. Los medios estatales chinos señalaron que Noul es el más fuerte que ha tocado tierra en China en lo que va de año.

Antes, en Filipinas, al menos tres personas murieron y muchas otras fueron desplazadas debido a inundaciones y lluvias al paso de Noul, informó la agencia gubernamental de respuesta ante desastres. Noul también llevó fuertes lluvias a algunas zonas de Taiwán al pasar al sur de la isla sin tocar tierra.

Por otro lado, en el noroeste de China, al menos 10 personas murieron y 23 resultaron heridas en una inundación repentina el domingo en la provincia de Gansu, según un reporte de Xinhua. La inundación, provocada por fuertes precipitaciones en un corto espacio de tiempo, golpeó una zona pintoresca en el condado de Weiyuan de la provincia por la tarde y atrapó a algunos turistas que habían acampado.

Las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha, informó Xinhua.

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