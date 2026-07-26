Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba
    Cuba arremete en contra de Estados Unidos Vanguardia

Durante la celebración del frustrado ataque al Cuartel Moncada en 1953, el gobierno de Cuba condenó a Estados Unidos

El 25 de julio, durante un mitin de celebraciones del gobierno cubano, el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, aprovechó el espacio para arremeter en contra de Estados Unidos.

Desde principios del 2026, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos han permanecido estancadas. Tras la intervención estadounidense en Venezuela, con el objetivo de capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, el mismo gobierno de Trump implementó un bloqueo comercial de petróleo en la isla cubana, causando una crisis de energía y humanitaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-medio-de-tensiones-bilaterales-cuba-recibe-el-primer-cargamento-de-ayuda-de-eu-FG22351730

El presidente cubano, Díaz-Canel, aseveró que la estrategia de Estados Unidos era un acto ‘sádico' y cuya intención era provocar un ‘estallido social’ de la población hacia el régimen. Sus declaraciones fueron emitidas durante la celebración anual del frustrado ataque al Cuartel Moncada en 1953.

Durante la celebración, el expresidente Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, no estuvo presente en las celebraciones. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel leyó el siguiente mensaje:

Queridos pinareños, reciban este 26 de Julio, el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos’.

La celebración se volvió una plataforma para que la administración presidencial de Cuba reiterara su perspectiva en contra de la presencia estadounidense.

Díganme si eso no es un castigo colectivo, un crimen, si no están condenando un pueblo con el propósito sádico, perverso, de buscar que esa asfixia económica provoque un estallido social’ expresó Díaz-Canel.

En sus declaraciones continuas, el mandatario cubano aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca intervenir en administraciones extranjeras. ‘Mañana le puede suceder a cualquier otra nación, si lo seguimos permitiendo’ aseguró el presidente Díaz-Canel.

En su discurso, el presidente comparó las acciones de la administración presidencial de Trump con las políticas supremacistas del nazismo alemán. Condenó la agenda estadounidense llamándola ‘política genocida’.

Antes fueron Gaza, Líbano e Irán. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación’ aseveró Díaz-Canel.

Aunque las acciones de Estados Unidos se han mantenido en un bloqueo comercial, las notificaciones de presuntas tácticas para invadir Cuba, por parte del Pentágono, destacan cada cierto tiempo, manteniendo incertidumbre sobre cuáles serán las intenciones de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reanudaria-venta-de-crudo-a-cuba-con-ip-sheinbaum-OB21577922

Los funcionarios del Departamento de Estado, expertos en redactar sanciones, hacer listas e inventar pretextos, son una versión moderna de los redactores de edictos y bandos militares que tanto se hicieron temer y odiar en los oscuros tiempos medievales o en las ocupaciones nazis en la II Guerra Mundial’ condenó Díaz-Canel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Conflictos
RELACIONES INTERNACIONALES

Localizaciones


Cuba
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Miguel Díaz-Canel

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico
FGJET informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’ por probable participación en muerte de la adolescente de 13 años identificada como Dafne.

Detienen a director de Academia, Jorge ‘N’, y a encargada, Estrella ‘N’, por muerte de Dafne Zapata
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas.

Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla, Jalisco
La UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura mientras una comisión técnica revisa el proceso de admisión 2026

UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026
La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica.

SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica
Liberarán moscas estériles en dos semanas

Liberarán moscas estériles en dos semanas, aproximadamente, para combatir al gusano barrenador
El pronunciamiento ocurre tras el fallecimiento de la estudiante Dafne, de 13 años, registrado el 16 de julio pasado.

Se deslinda Defensa de regulación de escuelas militarizadas en el país
”(Me dijeron), que me retirara de la sala de audiencia porque soy testigo, pero también soy madre de la víctima”, declaró Alejandra Quintos.

Retiran a madre de Dafne Zapata de audiencia de imputación por el delito de feminicidio