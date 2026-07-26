Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba

Desde principios del 2026, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos han permanecido estancadas. Tras la intervención estadounidense en Venezuela, con el objetivo de capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, el mismo gobierno de Trump implementó un bloqueo comercial de petróleo en la isla cubana, causando una crisis de energía y humanitaria.

El 25 de julio, durante un mitin de celebraciones del gobierno cubano, el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, aprovechó el espacio para arremeter en contra de Estados Unidos.

El presidente cubano, Díaz-Canel, aseveró que la estrategia de Estados Unidos era un acto ‘sádico' y cuya intención era provocar un ‘estallido social’ de la población hacia el régimen. Sus declaraciones fueron emitidas durante la celebración anual del frustrado ataque al Cuartel Moncada en 1953.

Durante la celebración, el expresidente Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, no estuvo presente en las celebraciones. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel leyó el siguiente mensaje:

‘Queridos pinareños, reciban este 26 de Julio, el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos’.

La celebración se volvió una plataforma para que la administración presidencial de Cuba reiterara su perspectiva en contra de la presencia estadounidense.

‘Díganme si eso no es un castigo colectivo, un crimen, si no están condenando un pueblo con el propósito sádico, perverso, de buscar que esa asfixia económica provoque un estallido social’ expresó Díaz-Canel.

En sus declaraciones continuas, el mandatario cubano aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca intervenir en administraciones extranjeras. ‘Mañana le puede suceder a cualquier otra nación, si lo seguimos permitiendo’ aseguró el presidente Díaz-Canel.

En su discurso, el presidente comparó las acciones de la administración presidencial de Trump con las políticas supremacistas del nazismo alemán. Condenó la agenda estadounidense llamándola ‘política genocida’.

‘Antes fueron Gaza, Líbano e Irán. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación’ aseveró Díaz-Canel.

Aunque las acciones de Estados Unidos se han mantenido en un bloqueo comercial, las notificaciones de presuntas tácticas para invadir Cuba, por parte del Pentágono, destacan cada cierto tiempo, manteniendo incertidumbre sobre cuáles serán las intenciones de Estados Unidos.