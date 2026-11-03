Elecciones en E.U 2026: El voto latino define el futuro en Texas

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    Elecciones en E.U 2026: El voto latino define el futuro en Texas
    Módulos de votación en Estados Unidos. X

Cobertura especial en el centro de Texas muestra la movilización de la comunidad hispana en una jornada clave para el control de las elecciones intermedias.

El voto latino se consolidó como la fuerza decisiva en las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026. Durante la jornada electoral en el centro de Texas, miles de votantes de origen latino acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto y exigir un impacto directo en las políticas públicas que afectan a sus familias.

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Una cobertura especial del periodista Francisco Villalobos mostró la alta participación en los centros de votación. En el reporte difundido en redes sociales, se recogieron testimonios de ciudadanos hispanos a las afueras de los módulos electorales, quienes coincidieron en que es importante salir a votar para que la comunidad tenga más fuerza y presencia en el gobierno.

UN ESTADO FUNDAMENTAL PARA EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Texas es un lugar fundamental para entender la fuerza de la comunidad latina en todo el país, debido a que cada año viven más hispanos en el estado. La dirección que tome su voto es decisiva para definir qué partido político se queda con el control de las decisiones importantes.

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La economía, la seguridad y el cuidado de la salud fueron las razones principales para salir a votar. Las personas entrevistadas explicaron que votaron para proteger el dinero de sus hogares, cuidar sus negocios, tener mejores empleos y asegurar un buen futuro con tranquilidad para sus familias.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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