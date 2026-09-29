Elimina Trump las normas que protegían a los alumnos LGBTQI de la discriminación sexual

WASHINGTON- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes formalmente las normas de la era Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual para incluir la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas de Estados Unidos.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato de Trump, que el Gobierno lleva aplicando desde enero de 2025.

La norma de Biden, aprobada en 2024, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género.

La regulación protegía así a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación.