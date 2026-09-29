Elimina Trump las normas que protegían a los alumnos LGBTQI de la discriminación sexual

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    Elimina Trump las normas que protegían a los alumnos LGBTQI de la discriminación sexual
    La secretaria de Educación, Linda McMahon, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington. AP/Jacquelyn Martin

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato del republicano

WASHINGTON- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes formalmente las normas de la era Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual para incluir la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas de Estados Unidos.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato de Trump, que el Gobierno lleva aplicando desde enero de 2025.

La norma de Biden, aprobada en 2024, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género.

La regulación protegía así a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-elimina-derechos-a-la-comunidad-lgbt-defensores-aseguran-que-su-politica-representa-un-retroceso-LE14769020

El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiación federal.

La regulación de 2024 también amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir, entre otras conductas, el acoso por orientación sexual o identidad de género, además de agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.

Con la decisión anunciada este lunes, el Departamento de Educación vuelve formalmente a las normas de 2020, que establecían una definición más limitada del acoso sexual y mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados.

De acuerdo con medios locales, el cambio es limitado porque el Gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, después de que varios tribunales las bloquearan y posteriormente las anularan.

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