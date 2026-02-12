Embajada de Canadá en México exige resultados del caso de los 10 mineros en Sinaloa

El 12 de febrero se reportó que la embajada de Canadá en México exigió a las autoridades resolver el caso de los 10 mineros de una empresa canadiense, en Concordia, Sinaloa.

Hasta el momento, solo se ha comprobado que, 5 de las 10 víctimas de secuestro, han fallecido, tras haberse identificado sus cuerpos sin vida en una fosa clandestina en El Verde, Sinaloa. Las autoridades de la FGR identificaron a José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O, quienes también ya fueron reconocidos por sus respectivos familiares.

‘Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia’ expresó el comunicado de la embajada canadiense.