Revela Gobierno de Sheinbaum que detenidos por desaparición de mineros eran del Grupo de ‘Los Chapitos’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 febrero 2026
    Revela Gobierno de Sheinbaum que detenidos por desaparición de mineros eran del Grupo de ‘Los Chapitos’
    Añadió que, según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados al grupo criminal conocido como Los Chapitos. ESPECIAL

De acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros fueron interceptados por integrantes de una célula criminal que los confundió con miembros de una organización antagónica

La privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina en Sinaloa derivó en el asesinato de algunos de ellos debido a una presunta confusión con integrantes de un grupo delictivo rival, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario federal señaló que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros fueron interceptados por integrantes de una célula criminal que los confundió con miembros de una organización antagónica.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a sobrino del ‘Mayo’ Zambada, Sergio Cazares Zambada, en Sinaloa

Añadió que, según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados al grupo criminal conocido como Los Chapitos. Hasta el momento, precisó, hay cuatro personas detenidas por estos hechos.

García Harfuch indicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado identificar a cinco de los diez trabajadores que continúan privados de la libertad, mientras se mantienen las labores de búsqueda y esclarecimiento del caso.

Los trabajadores —entre ellos ingenieros, técnicos y personal de seguridad— fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero, luego de que un grupo armado los interceptara en inmediaciones de una operación minera en territorio sinaloense. La denuncia fue presentada por la empresa responsable ante autoridades locales y federales.

A partir de ello, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación, mientras que el gobierno federal ordenó un despliegue de más de 190 elementos de seguridad, incluyendo personal de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas especiales, con el objetivo de ubicar a las víctimas y dar con los responsables.

El titular de la SSPC también indicó que, hasta ahora, no se ha recibido denuncia alguna por parte de la empresa minera Vizsla ni de sus trabajadores por presuntos actos de intimidación previos por parte de grupos criminales.

Las autoridades mantienen operativos en la región bajo coordinación interinstitucional, en un contexto marcado por la disputa entre organizaciones criminales en la entidad.

A partir de ello, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación, mientras que el gobierno federal ordenó un despliegue de más de 190 elementos de seguridad, incluyendo personal de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas especiales, con el objetivo de ubicar a las víctimas y dar con los responsables.

El titular de la SSPC también indicó que, hasta ahora, no se ha recibido denuncia alguna por parte de la empresa minera Vizsla ni de sus trabajadores por presuntos actos de intimidación previos por parte de grupos criminales.

Las autoridades mantienen operativos en la región bajo coordinación interinstitucional, en un contexto marcado por la disputa entre organizaciones criminales en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Violencia
mineros

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Bad Bunny: Héroe internacional

Bad Bunny: Héroe internacional
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
El Instituto aprobó alrededor de 20 acciones para contener el gasto. Entre ellas, se establece que las direcciones se abstendrán de crear nuevas plazas.

Tras recorte presupuestario, INE retendrá ahorros y limitará viajes a clase económica
Revelación. Documentos oficiales detallan que complicaciones del cáncer rectal y una embolia pulmonar fueron las causas del fallecimiento de la actriz.

Autoridades confirman que Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar derivada de cáncer
Aquí te explicamos cómo agendar tu cita, qué datos se registran y qué documentos necesitas para completar el proceso sin contratiempos.

¿No encuentras cita para la CURP Biométrica?... Pasos para agendar tu registro fácilmente en línea
Conoce las diferencias entre sarampión y varicela, sus síntomas, contagio, riesgos y la importancia de la vacunación para prevenir brotes.

¿Sarampión y varicela?... estas son las diferencias, síntomas, formas de contagio y vacunación
Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño.

Vieron show de Bad Bunny, ¡142.3 millones de personas!
La actuación generó reacciones divididas y abrió el debate sobre la presencia del español en eventos masivos.

Duolingo registra alza de 35% en usuarios de español tras show de Bad Bunny en el Super Bowl