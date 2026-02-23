Embajador de EU en México reconoce a autoridades por operación contra CJNG

“Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación)”, escribió en su cuenta de X Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, el diplomático reconoció el esfuerzo del Estado mexicano en la contención de la violencia que se ha registrado en las últimas horas, derivada de los hechos.

“Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá”.

Johnson reiteró que Estados Unidos se mantiene firme como socio soberano del país.