Embajador de EU en México reconoce a autoridades por operación contra CJNG

/ 23 febrero 2026
    Embajador de EU en México reconoce a autoridades por operación contra CJNG
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades. AP

Ronald Johnson reiteró que Estados Unidos se mantiene como socio soberano de México

“Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación)”, escribió en su cuenta de X Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, el diplomático reconoció el esfuerzo del Estado mexicano en la contención de la violencia que se ha registrado en las últimas horas, derivada de los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’

“Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá”.

Johnson reiteró que Estados Unidos se mantiene firme como socio soberano del país.

OPERACIÓN PARA CAPTURAR A ‘EL MENCHO’ TERMINÓ EN ENFRENTAMIENTO

La operación en Tapalpa estuvo encabezada principalmente por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el objetivo de capturar a Nemesio Oseguera. Las autoridades confirmaron que, tras detectar su presencia en una zona rural, se desató un intenso enfrentamiento armado que terminó con su abatimiento junto con varios de sus escoltas mientras era trasladado a atención médica.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que El Mencho y su estructura armada atacaron a las fuerzas federales al momento del ingreso al complejo donde se ocultaba, obligando a repeler la agresión.

El plan de acción incluyó despliegue terrestre, apoyo aéreo con helicópteros y unidades de inteligencia, y el establecimiento de un cerco militar que permitió neutralizar al objetivo y asegurar armamento pesado que incluía lanzacohetes, vehículos blindados y otros equipos de guerra.

REACCIÓN DEL CJNG TRAS ABATIMIENTO DE SU LÍDER

Tras los hechos, se reportaron decenas de víctimas en varios estados a causa de la reacción del CJNG. Según cifras oficiales, el saldo de personas fallecidas superó las cincuenta, entre ellas elementos de la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad así como presuntos integrantes del cartel, además de ataques y bloqueos carreteros en al menos 20 estados de la República que las autoridades han ido levantando.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro de 70 detenidos tras caída de ‘El Mencho’ son de Veracruz

En cuanto a la cooperación internacional, el Gobierno mexicano confirmó que si bien el operativo fue planeado y ejecutado por fuerzas nacionales, existió colaboración de inteligencia con Estados Unidos a través de mecanismos bilaterales, aunque no hubo participación de tropas extranjeras en el terreno.

