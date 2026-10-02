Emiratos Árabes Unidos cancela vuelos a Israel tras el ataque en un vuelo de FlyDubai

TEL AVIV.- El ataque de esta semana contra un piloto por parte de un copiloto que intentó estrellar un vuelo con destino a Tel Aviv provocó el viernes una crisis en la industria de viajes de la región, lo que planteó interrogantes sobre la seguridad aérea.

No se sabe públicamente nada sobre el motivo del copiloto, que estuvo cerca de hacer caer el avión y matar a las 182 personas a bordo del vuelo de FlyDubai del miércoles desde Dubái. Una investigación regional está en marcha.

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Los Emiratos Árabes Unidos han cancelado todos los vuelos a Israel, lo que complica los viajes de cientos de pasajeros que vuelan entre ambos países en un día típico.

Israel y el reino emiratí acordaron vuelos de repatriación, a partir del viernes, para traer de vuelta a los pasajeros varados en los Emiratos después de que se suspendieran los viajes comerciales entre ambos países, según un funcionario israelí que no estaba autorizado a declarar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Previamente, la aerolínea nacional El Al indicó que los Emiratos Árabes Unidos estaban retrasando los permisos de aterrizaje necesarios para permitirle volar a Dubái.

El Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Tel Aviv, incluyó a las aerolíneas Arkia e Israir con vuelos programados para llegar desde Dubái a última hora del viernes y a primera hora del sábado. Se esperaba que El Al transportara pasajeros desde Dubái a Israel el domingo.

ADOCTRINACIÓN ISLAMISTA

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró el viernes su afirmación de que el copiloto, identificado por funcionarios israelíes como un ciudadano omaní, había pasado por una “radicalización islamista”, pero no aportó pruebas que respaldaran esa aseveración.

“Ahora investigamos si fue enviado, y quienquiera que lo haya enviado pagará un precio muy alto”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

Trump dijo a los periodistas que la información preliminar que ha recibido sugiere vínculos entre el ataque y Teherán, pero no dio más detalles. También señaló que, si se determina que agentes iraníes estuvieron detrás del ataque, Estados Unidos “los golpeará muy duro”.

Los investigadores israelíes participan en la pesquisa, pero los emiratíes están al frente, según un funcionario que no estaba autorizado a hablar con los medios y declaró bajo condición de anonimato. No se sabe si el atacante formaba parte de un grupo, indicó el funcionario, y añadió que actualmente no hay pruebas de un vínculo con Irán.

El asesor diplomático principal de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, calificó el viernes el ataque en el vuelo de FlyDubai como un “peligroso acto terrorista” en una publicación en X. Atribuyó al capitán del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

El momento supone una prueba para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que se ha labrado una reputación por construir medidas eficaces contra actividades extremistas, pero que también se ha mostrado molesto en el pasado ante críticas por fallas de seguridad.

“A los emiratíes les va a interesar proteger su reputación”, dijo Jon Alterman, presidente de Seguridad Global y Geoestrategia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Creen que la gente debería verlos como un lugar muy seguro, no como un lugar con fallas graves”.