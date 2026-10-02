¿Qué es +6 -0?... el lenguaje incel que usaron ‘Los Cuates’ en redes previo al ataque en secundaria de Torreón

Los contenidos mostraban fotografías de ropa y objetos que presuntamente serían utilizados durante el ataque, además de símbolos y referencias relacionadas con agresores de otros episodios de violencia. La Fiscalía de Coahuila mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de esas publicaciones y su relación con los hechos.

Horas antes del ataque ocurrido en la Secundaria General No. 13 de Torreón , una cuenta de TikTok vinculada a uno de los dos jóvenes detenidos publicó mensajes e imágenes que ahora son revisados por las autoridades. Entre ellos apareció la frase “Ya me toca a mí”, publicada el 30 de septiembre, un día antes de la agresión.

Uno de los elementos que llamó la atención fue el uso de números acompañados por signos positivos y negativos. En comunidades digitales que glorifican ataques masivos, estas combinaciones pueden utilizarse para representar el número de personas heridas y fallecidas en una agresión. El significado, sin embargo, depende del contexto específico de cada publicación.

LOS NÚMEROS QUE APARECÍAN EN LOS VIDEOS

El contenido asociado a la cuenta incluía animaciones, música distorsionada, imágenes de hombres bailando y cifras como “+6” o “-0”.

En el contexto más alarmante y reciente (utilizado en redes sociales por agresores antes de cometer atentados o ataques en escuelas), el código numérico representa una proyección de bajas o un conteo de víctimas, donde el primer número con el signo positivo (+6) representa el número de personas que planean asesinar (o “eliminar”), y el segundo número (-0) indica que ellos planean salir ilesos o con cero bajas en su propio bando durante la acción.

Uno de los materiales habría mostrado a José Ángel Ramos Betts, responsable del ataque ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón en enero de 2020. En aquella agresión murieron una profesora y el propio atacante, además de que otras personas resultaron heridas.

En otros contenidos aparecían referencias a Brenton Tarrant, responsable de los ataques contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019, así como a otros perpetradores de ataques escolares. Las autoridades también investigan posibles referencias a agresores mexicanos dentro de las publicaciones revisadas.

EL TÉRMINO “RETRIBUCIÓN” Y LA COMUNIDAD INCEL

Otro elemento que apareció en las publicaciones relacionadas con el caso fue la palabra “retribución”. Según reportes sobre la investigación, uno de los jóvenes habría escrito antes del ataque: “mañana será mi retribución”. El término tiene antecedentes dentro de determinados espacios digitales vinculados con la subcultura incel.

Incel es una abreviatura de involuntary celibate, que significa “celibato involuntario”. El término identifica a comunidades de internet, principalmente integradas por hombres, cuyos discursos pueden incluir frustración por no establecer relaciones afectivas o sexuales y, en algunos sectores, expresiones de odio hacia mujeres y otras personas a quienes responsabilizan de esa situación.

La relación entre el término y el ataque de Torreón todavía forma parte de las investigaciones. Que una persona consuma o comparta determinado contenido en internet no demuestra por sí solo que ese material haya causado una conducta violenta; en este caso, las autoridades analizan las publicaciones como parte de la reconstrucción de los hechos.

“YA ME TOCA A MÍ”: LAS PUBLICACIONES PREVIAS AL ATAQUE

La frase “Ya me toca a mí” fue publicada el 30 de septiembre junto con imágenes de armas blancas, ropa y otros objetos. El perfil se encontraba bajo investigación por su posible vínculo con los hermanos de 18 años detenidos después del ataque.

Entre las imágenes también apareció una sudadera con el símbolo de Baphomet, además de una publicación con el mensaje “No falling in love”, traducido como “Prohibido enamorarse”. Estos elementos fueron relacionados por distintos medios con narrativas presentes en comunidades digitales de carácter misógino o incel.

El ataque ocurrió el 1 de octubre en el ejido La Unión. Los dos jóvenes, identificados como exalumnos del plantel, ingresaron durante el cambio de clase y agredieron con machetes a integrantes de la comunidad escolar. La subdirectora Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, murió y otras cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con reportes de autoridades y medios nacionales.