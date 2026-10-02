Harfuch anuncia acciones del Gobierno tras la barbarie en escuela de Torreón

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy lamentable” lo ocurrido y explicó que su administración integró un grupo de trabajo para plantear nuevas acciones de prevención.

El Gobierno de México prepara una serie de medidas para reforzar la seguridad en las escuelas y detectar posibles amenazas en entornos digitales, luego del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila .

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren, comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, señaló Sheinbaum.

El equipo será coordinado por la Consejería Jurídica y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia e instituciones académicas.

La propuesta contempla medidas tanto para las escuelas como para las plataformas digitales, además de una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la detección de posibles situaciones de riesgo.

DECRETO OBLIGARÍA A PLATAFORMAS A RETIRAR CONTENIDO VIOLENTO

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que una de las primeras acciones será preparar un decreto para establecer obligaciones a las empresas que administran plataformas digitales.

La propuesta contempla reglas para la detección, reporte y remoción oportuna de contenidos que inciten directamente a la violencia. El funcionario explicó que los trabajos para elaborar el documento comenzarían durante la próxima semana.

El plan también considera fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades y las empresas tecnológicas. La intención es que las plataformas tengan obligaciones específicas ante contenidos que representen un riesgo determinado.

Harfuch señaló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fortalecerá el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar posibles señales relacionadas con expresiones de extremismo violento.

El funcionario también hizo una precisión sobre los alcances de estas tareas. Consultar un contenido o publicar una expresión en internet no significa automáticamente que una persona vaya a cometer un delito.

“Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito”, explicó.

MAYOR VIGILANCIA PARA DETECTAR AMENAZAS EN INTERNET

La estrategia anunciada por Harfuch contempla incrementar el seguimiento de comunidades digitales para identificar patrones, amenazas consideradas creíbles o posibles llamados a cometer actos violentos.

El objetivo planteado por el gobierno federal es establecer una diferencia entre una publicación o expresión y una amenaza concreta que requiera atención inmediata. El secretario señaló que esa distinción forma parte de las tareas de inteligencia.

“La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata”, afirmó.

Además del trabajo del CNI, el gobierno plantea impulsar reformas relacionadas con el acceso de menores a redes sociales. Entre las propuestas se encuentran mecanismos de verificación acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas.

La discusión ocurre mientras el gobierno federal también avanza en medidas relacionadas con el uso de dispositivos digitales en los planteles. A partir del 3 de noviembre de 2026 entrará en vigor una regulación sobre el uso de celulares en escuelas, con reglas distintas según el nivel educativo.

ESCUELAS TENDRÁN BUZONES CONFIDENCIALES Y MÁS APOYO A JÓVENES

Las medidas anunciadas no estarán enfocadas únicamente en internet. El gobierno federal también contempla buzones confidenciales en las escuelas para facilitar la detección temprana de situaciones que puedan representar un riesgo para estudiantes.

También se plantea crear mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, así como reforzar la participación de madres, padres y cuidadores.

Otra de las acciones será fortalecer el programa ABC de las Emociones, estrategia dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años que busca trabajar el bienestar socioemocional desde las escuelas, con participación de estudiantes, docentes y familias.

La estrategia contempla actividades escolares, asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras, además de materiales destinados a estudiantes y personal educativo. El gobierno informó recientemente que las acciones comenzaron en planteles de educación básica y media superior.

DATOS CURIOSOS DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS

· El decreto para plataformas digitales comenzaría a trabajarse la próxima semana, según informó Harfuch.

· El grupo de trabajo será coordinado por la Consejería Jurídica.

· Participarán dependencias de seguridad, educación, transformación digital, inteligencia e instituciones académicas.

· El CNI fortalecerá el monitoreo de redes sociales, mensajería y foros digitales.

· El plan contempla buzones confidenciales dentro de las escuelas.