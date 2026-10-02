Acusan a Halle Berry de ahorcar a su hijo de 12 años; ex marido exige la custodia completa

Martinez presentó el 1 de octubre una petición ante un tribunal de Los Ángeles en la que pidió una orden de restricción temporal contra Berry. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el actor sostiene que el episodio ocurrió el 26 de septiembre en la casa de la actriz.

La actriz Halle Berry enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo, el actor francés Olivier Martinez , quien la acusó de haber agredido físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y solicitó que se le otorgue la custodia exclusiva del menor.

De acuerdo con la declaración presentada por Martinez, Berry habría saltado sobre el menor, colocado las manos alrededor de su cuello y lo habría estrangulado. El actor afirmó además que el incidente no sería un hecho aislado y mencionó otros supuestos episodios de abuso físico, verbal y emocional.

Las acusaciones forman parte de la versión presentada por Martinez ante el tribunal y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de que los hechos hayan ocurrido. La defensa de Berry rechazó las afirmaciones y calificó la presentación como engañosa.

OLIVIER MARTINEZ PIDE LA CUSTODIA EXCLUSIVA DE MACEO

Además de la orden de restricción, Martinez solicitó que se modifique el esquema de custodia compartida que mantiene con Berry y que él obtenga la custodia legal y física exclusiva de Maceo.

En su petición, el actor señaló que habría existido una serie de conflictos anteriores relacionados con la convivencia y el cuidado del menor. También aseguró que después del incidente del 26 de septiembre recibió un mensaje de Berry en el que, según su versión, ella expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

Martinez afirmó que no busca romper de manera permanente la relación entre Berry y su hijo. Sin embargo, planteó que el contacto entre ambos debería modificarse mientras se determina qué ocurrió y se evalúan las condiciones de convivencia.

El tribunal de Los Ángeles sí concedió una orden de restricción temporal. La medida establece restricciones de contacto y mantiene las visitas de Berry con Maceo bajo condiciones determinadas por la corte mientras avanza el proceso. También fue programada una audiencia para el 16 de octubre.

LA DEFENSA DE HALLE BERRY NIEGA LAS ACUSACIONES

La abogada de Berry, Marina Beck, respondió a la petición de Martinez y rechazó de manera contundente las acusaciones presentadas ante el tribunal.

En un comunicado citado por medios estadounidenses, Beck calificó el expediente como “enteramente infundado y deliberadamente engañoso”. La defensa también sostuvo que existen resoluciones judiciales y antecedentes del proceso de custodia que, según su versión, muestran conflictos previos relacionados con Martinez y el cuidado del menor.

La abogada afirmó además que Martinez habría violado órdenes judiciales e interferido en intervenciones terapéuticas y educativas relacionadas con Maceo. Según la defensa, esas conductas ya habrían derivado en sanciones legales.

Berry, de acuerdo con el comunicado de su representante, está “profundamente entristecida” por la situación y mantiene su postura de defender lo que considera el bienestar de su hijo.

El intercambio de acusaciones ocurre en medio de un historial de desacuerdos legales entre ambos actores sobre la crianza y las decisiones relacionadas con Maceo. En 2024, Berry también había buscado modificaciones en las decisiones de custodia, mientras ambos participaron en un proceso de terapia de coparentalidad ordenado por la corte.

QUÉ PASARÁ AHORA CON LA CUSTODIA DE MACEO

Berry y Martinez se casaron en 2013, se separaron en 2015 y finalmente concretaron su divorcio en 2023. Como parte del acuerdo alcanzado entonces, ambos conservaron la custodia legal y física compartida de Maceo.

La situación cambió temporalmente después de la nueva petición presentada por Martinez. La orden concedida por el tribunal no determina de manera definitiva si las acusaciones contra Berry son verdaderas, sino que establece condiciones provisionales mientras el caso continúa.

La audiencia prevista para el 16 de octubre será uno de los siguientes pasos del proceso. De acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, ambos también fueron enviados a una mediación confidencial para abordar la disputa relacionada con la custodia.

La actriz tiene además una hija de 18 años, Nahla, de una relación anterior. Ella no forma parte de la actual disputa judicial entre Berry y Martinez.

DATOS CURIOSOS DEL CASO HALLE BERRY Y OLIVIER MARTINEZ

· Maceo tiene 12 años y es el único hijo en común de Halle Berry y Olivier Martinez.

· Berry y Martinez se casaron en 2013 y se separaron en 2015.

· Su divorcio quedó finalizado en 2023, cuando acordaron mantener la custodia compartida de Maceo.

· El supuesto incidente que originó la nueva disputa habría ocurrido el 26 de septiembre de 2026.