México vs Estados Unidos: el Clásico de Concacaf pone a prueba a Rafa Márquez ante un USMNT encendido

La Selección Mexicana tendrá este sábado una de sus primeras pruebas fuertes en el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. El Tricolor visitará a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un amistoso que representa el tercer partido de Rafael Márquez como técnico nacional. México llega todavía sin ganar bajo el mando del “Káiser”. En su estreno igualó 1-1 con Colombia en Baltimore, duelo en el que Gilberto Mora rescató el empate, y tres días después repitió marcador frente a Perú en Nueva Jersey.

Ante los peruanos, Márquez apostó por un cuadro joven y Víctor Guzmán consiguió el 1-1. El entrenador explicó después: “Me quedo con la disposición de los jugadores. Fue un 11 nuevo, muchos de ellos jugaban por primera vez juntos”.

Para enfrentar a Estados Unidos, la tendencia apunta al regreso de varios elementos con mayor recorrido. Gilberto Mora, quien había presentado una molestia en el tobillo, volvió a entrenar y viajó con el plantel a Arizona. El posible 11 mexicano sería con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano. Estados Unidos atraviesa un momento distinto. El equipo de Mauricio Pochettino abrió este nuevo ciclo con dos victorias contundentes: 4-1 sobre Perú y 4-2 ante Chile. En esos encuentros combinó experiencia con una generación joven que ha respondido de inmediato, al grado de marcar ocho goles.

Entre los nombres a seguir aparecen Gio Reyna, Tyler Adams, Malik Tillman, Sebastian Berhalter y varios juveniles. Sobre el momento del USMNT, Berhalter destacó la confianza interna: “We all believe in each other” (“todos creemos unos en otros”), mientras Pochettino ha dado espacio a futbolistas jóvenes durante el inicio del ciclo. La alineación probable del USMNT tendría a Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty y Peyton Miller; Yunus Musah y Tyler Adams; Cavan Sullivan, Gio Reyna y Malik Tillman; Justin Ellis. No se descarta la presencia de Sebastian Berhalter, Chris Richards, Sergiño Dest o Julian Hall debido a las rotaciones utilizadas por Pochettino. El antecedente inmediato agrega tensión al encuentro. México ganó los últimos dos enfrentamientos frente a Estados Unidos, incluido el 2-1 de la Final de la Copa Oro 2025. Antes de esa racha, el Tricolor había pasado siete partidos sin vencer al conjunto estadounidense.

El Estados Unidos vs México se jugará este sábado 3 de octubre a las 8 de la noche, en el State Farm Stadium. La transmisión en territorio mexicano estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube. Más allá del carácter amistoso, el duelo medirá dos reconstrucciones que avanzan a ritmos distintos: México busca su primera victoria con Márquez y mayor claridad ofensiva; Estados Unidos pretende confirmar la contundencia mostrada al iniciar su camino hacia 2030.