$!Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos

TORREÓN.- Un nuevo acto de violencia se registró en una secundaria de Torreón, donde quedó en evidencia una serie de problemas estructurales que afectan a la juventud coahuilense y cuya atención exige el trabajo conjunto de toda la sociedad.

Dos hermanos entraron a la secundaria General número 13, en el ejido La Unión, y mataron a la subdirectora del plantel e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un alumno de 13 años que se encuentra grave de salud. Los dos atacantes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Según testigos de los hechos, los dos jóvenes, exalumnos del plantel, entraron encapuchados, con armas blancas y escucharon estallidos producto de artefactos caseros.

El Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, declaró que no hubo explosivos sino “petardos” que fueron usados para provocar pánico y temor.

Un estudiante de segundo de secundaria narró que escuchó un estallido y el grito de uno de los agresores: “Primer aviso. Vamos por todas las mujeres”. Enseguida contó que decidieron resguardarse en un salón de clases y colocar sillas en la puerta para evitar el ingreso de los agresores. Posteriormente se dio a conocer un video en TikTok en donde una cuenta exhibe la vestimenta y las armas que se usarían en el ataque, las cuales coinciden con lo revelado hasta ahora. Sin embargo, en la misma publicación aparecen imágenes de símbolos antimujeres.

El investigador Fernando Araujo, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, comentó que la violencia de género y radicalización digital (incels y discursos de odio) son factores detonantes de la ejecución de actos violentos en entornos escolares.

Dijo que los ataques dirigidos explícitamente hacia las mujeres responden a la influencia de movimientos globales (como la subcultura incel y corrientes de nuevas derechas) difundidos en redes sociales, donde ciertos creadores de contenido naturalizan la violencia contra la mujer ante jóvenes vulnerables o carentes de orientación crítica. “No solamente es una responsabilidad familiar. También las instituciones y las dinámicas políticas y económicas tienen que hacer conciencia de que, desafortunadamente, las cuestiones familiares no se fragmentan por sí solas”, dijo Araujo.

El Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, expuso que el probable móvil del ataque se debió, según primeras declaraciones y pertenencias aseguradas, a que los agresores tenían como referencias a personas de otras latitudes que en otro momento cometieron actos como el ocurrido en Torreón.

“Idolatraban a figuras que cometieron ataques parecidos en otros países”, comentó el Fiscal sin especificar casos. Descartó que el ataque estuviera dirigido a un directivo o persona de la escuela. “Estaban en un contexto de redes sociales y páginas de otros países”, mencionó.

También refirió que son dos hermanos que traen un contexto delicado de desintegración familiar.

Se anticipó que ambos jóvenes podrían alcanzar una pena de 50 años en prisión por estos hechos. Karla Patricia Valdés, doctora en Psicología, mencionó que las condiciones socioeconómicas y dinámicas familiares también son problemas estructurales que derivan en actos violentos en las escuelas.

Añadió que la fragmentación en el acompañamiento familiar no responde únicamente a una falta de vigilancia, sino a presiones económicas y laborales que obligan a los padres a ausentarse para garantizar la subsistencia.