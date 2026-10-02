Violencia golpea a escuelas de México en una semana marcada por ataques, armas y amenazas

En apenas unos días, la violencia alcanzó escuelas de distintos niveles educativos en México .

La escena se repitió con distintas formas y en diferentes estados. Un cuchillo dentro de una secundaria, un arma de fuego entre las pertenencias de un estudiante, un niño de primaria herido presuntamente por alumnos mayores, disparos en las inmediaciones de un plantel y, finalmente, un ataque con machetes que terminó con la vida de una subdirectora.

Algunos de los hechos ocurrieron dentro de los planteles; otros, en sus alrededores o involucraron a estudiantes fuera de las instalaciones.

No existe, hasta ahora, evidencia de que estén relacionados entre sí, pero la sucesión de acontecimientos ha colocado nuevamente la seguridad de las comunidades educativas en el centro de la atención.

TORREÓN: UNA SECUNDARIA CONVERTIDA EN ESCENARIO DE TERROR

El episodio más grave ocurrió el jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

Dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela y atacaron a integrantes de la comunidad educativa.

La subdirectora murió durante la agresión y otras cuatro personas resultaron heridas.

Los primeros reportes provocaron confusión entre vecinos y familiares, pues se habló inicialmente de disparos y explosiones.

Conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía de Coahuila informó que los agresores utilizaron armas blancas y que las detonaciones correspondían a petardos, no a armas de fuego ni a explosivos como inicialmente se había difundido.

Dentro de los salones, los alumnos buscaron protegerse mientras el ataque ocurría en los pasillos.

Uno de los estudiantes relató posteriormente que escucharon las detonaciones y que varios jóvenes colocaron bancas y sillas frente a las puertas para impedir que los agresores ingresaran.

Los dos presuntos responsables fueron detenidos. La investigación busca establecer qué los llevó a regresar al plantel y atacar a alumnos y trabajadores.

Las autoridades también analizan sus antecedentes y las circunstancias previas al ataque.

El hecho volvió a traer a la memoria el ataque ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón en enero de 2020, aunque se trata de acontecimientos distintos y separados por más de seis años.

QUERÉTARO: UN ESTUDIANTE ATACÓ CON DOS CUCHILLOS

Un día antes del ataque de Torreón, la violencia ya había irrumpido en una secundaria de Querétaro.

La tarde del miércoles 30 de septiembre, un estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, en la colonia Puertas de San Miguel, atacó con dos cuchillos a cuatro personas.

Las víctimas fueron la subdirectora, una prefecta, un intendente y otro alumno.

Las heridas se concentraron principalmente en brazos y piernas y, de acuerdo con las autoridades educativas, todos se encontraban fuera de peligro.

El ataque ocurrió después del recreo. Según los reportes, un trabajador del plantel intentó acercarse al adolescente para dialogar con él, pero posteriormente el menor se abalanzó contra otras personas.

El propio personal de la escuela consiguió contenerlo y entregarlo a las autoridades.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro activó los protocolos correspondientes y se abrió una investigación para determinar las circunstancias del caso.

Así, en menos de 24 horas, dos secundarias de distintos estados habían enfrentado agresiones con armas blancas dentro de sus instalaciones.

HIDALGO: ENCUENTRAN UN ARMA Y CARTUCHOS ENTRE LAS PERTENENCIAS DE UN ALUMNO

En Huasca de Ocampo, Hidalgo, la alerta no llegó después de un ataque, sino cuando las autoridades localizaron un arma de fuego y varios cartuchos entre las pertenencias de un estudiante.

El hallazgo ocurrió el jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano. La Policía Municipal acudió al plantel después de recibir una llamada de emergencia relacionada con la presencia del arma.

El estudiante involucrado tendría 13 años. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se ha establecido públicamente que el arma hubiera sido utilizada para realizar una agresión.

Las autoridades deberán determinar cómo llegó el arma al plantel y en qué circunstancias el menor la llevaba consigo.

El caso adquiere especial relevancia por producirse prácticamente al mismo tiempo que los ataques registrados en Querétaro y Torreón, aunque no existe información que vincule los tres acontecimientos.

CHIAPAS: UN NIÑO DE SEIS AÑOS TERMINA HERIDO DENTRO DE UNA PRIMARIA

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la violencia alcanzó incluso a un plantel de educación primaria.

La agresión ocurrió en la Escuela Primaria Vespertina Mario Castellanos Molina, donde un alumno de primer grado, de seis años, resultó herido presuntamente por un estudiante de sexto grado.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios locales, el menor sufrió cortes en las piernas y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La madre denunció además que su hijo habría sido amenazado para que no regresara a la escuela.

Los propios compañeros del niño habrían alertado al maestro sobre lo ocurrido. Posteriormente llegaron cuerpos de emergencia para brindarle atención.

La familia acudió a la Fiscalía de Distrito Altos para presentar una denuncia y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del plantel, además de que se establezcan medidas para proteger al menor.

El caso permanece bajo investigación y las versiones sobre cómo ocurrió exactamente la agresión todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

MORELOS: DISPAROS AFUERA DE UNA SECUNDARIA PROVOCAN MOMENTOS DE PÁNICO

En Cuernavaca, Morelos, el miedo llegó desde el exterior.

El 30 de septiembre se registró una balacera en las inmediaciones de la Secundaria 45, ubicada en la colonia Chapultepec. Los alumnos y padres de familia que se encontraban cerca del plantel tuvieron que buscar refugio al escuchar las detonaciones.

Los primeros reportes señalaron que el incidente estaría relacionado con un presunto asalto. Hasta la información disponible no se reportaron personas lesionadas en el hecho.

Aunque los disparos no ocurrieron dentro de las instalaciones escolares, el episodio volvió a mostrar cómo la violencia en las calles puede alterar de inmediato la vida cotidiana de una comunidad educativa.

Y Morelos ya llegaba a esta semana con otro episodio que había golpeado directamente a sus estudiantes.

CUERNAVACA: DOS ESTUDIANTES DE LA UAEM FUERON ASESINADOS

El sábado 26 de septiembre, antes del inicio de esta semana, dos estudiantes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron asesinados a balazos en la colonia Chulavista, en Cuernavaca.

Gael y Christian habían acudido a una fiesta de cumpleaños y posteriormente se encontraban en la vía pública cuando fueron atacados. Un tercer joven resultó herido.

Aunque el doble homicidio no ocurrió dentro de la escuela, sus consecuencias llegaron directamente a la comunidad universitaria. El martes 29 de septiembre, compañeros de los jóvenes marcharon en el campus Chamilpa y colocaron fotografías, flores y veladoras para exigir justicia.

Durante la protesta, los estudiantes también denunciaron otros asesinatos y feminicidios que han afectado a integrantes de la comunidad de la UAEM.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llamó, a raíz de estos hechos, a reforzar las medidas de prevención, seguridad y protección de las comunidades universitarias. La organización subrayó que buena parte de los riesgos para los estudiantes se presentan también en las calles, trayectos y entornos que rodean a las instituciones.

CIUDAD DE MÉXICO: UN CARTUCHO Y UN MENSAJE DE AMENAZA EN LA PREPA 6

La alarma se encendió la mañana del jueves en la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso”, de la UNAM, ubicada en Coyoacán, luego de que estudiantes encontraran en la zona de baños un cartucho acompañado de un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque armado.

El mensaje señalaba que el ataque ocurriría a las 10:00 horas de ese mismo jueves. El hallazgo provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad de la Universidad y la movilización de autoridades capitalinas.

Personal especializado y binomios caninos ingresaron al plantel para revisar aulas, sanitarios y áreas comunes. Después de la inspección, las autoridades informaron que no encontraron armas de fuego ni otros objetos que representaran un riesgo para la comunidad.

El episodio, sin embargo, generó preocupación entre estudiantes y padres de familia, algunos de los cuales acudieron al plantel para retirar a sus hijos. La investigación deberá determinar quién colocó el cartucho y escribió el mensaje, así como establecer si se trató de una amenaza deliberada o de una acción destinada a provocar alarma.