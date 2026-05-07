Emiratos Árabes Unidos introdujo clandestinamente cuatro petroleros a través del estrecho de Ormuz
Emiratos Árabes Unidos logró exportar al menos 6 millones de barriles de crudo en abril a bordo de cuatro buques cisterna que navegaban por el Golfo
Según expertos y datos de transporte marítimo, los Emiratos Árabes Unidos han logrado hacer pasar algunos de sus petroleros a través del estrecho de Ormuz justo delante de las narices de Irán.
Según datos de seguimiento de Kplr y SynMax, la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi (ABU) de los Emiratos Árabes Unidos logró exportar al menos 6 millones de barriles de crudo en abril a bordo de cuatro buques cisterna que navegaban por el Golfo.
Según tres fuentes consultadas por Reuters, los buques cisterna podían descargar su cargamento en otros buques con destino al sudeste asiático, atracar en Omán o navegar directamente a refinerías en Corea del Sur.
El trayecto que realizaron los cuatro barcos demuestra los riesgos que productores y compradores están dispuestos a asumir para reactivar las ventas de petróleo, a pesar de las amenazas de Irán de atacar a cualquier embarcación que se atreva a cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso.