Emiratos Árabes Unidos introdujo clandestinamente cuatro petroleros a través del estrecho de Ormuz

Según expertos y datos de transporte marítimo, los Emiratos Árabes Unidos han logrado hacer pasar algunos de sus petroleros a través del estrecho de Ormuz justo delante de las narices de Irán.

Según datos de seguimiento de Kplr y SynMax, la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi (ABU) de los Emiratos Árabes Unidos logró exportar al menos 6 millones de barriles de crudo en abril a bordo de cuatro buques cisterna que navegaban por el Golfo.