Emiratos Árabes Unidos introdujo clandestinamente cuatro petroleros a través del estrecho de Ormuz

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    Emiratos Árabes Unidos introdujo clandestinamente cuatro petroleros a través del estrecho de Ormuz
    El trayecto que realizaron los cuatro barcos demuestra los riesgos que productores y compradores están dispuestos a asumir. AP

Emiratos Árabes Unidos logró exportar al menos 6 millones de barriles de crudo en abril a bordo de cuatro buques cisterna que navegaban por el Golfo

Según expertos y datos de transporte marítimo, los Emiratos Árabes Unidos han logrado hacer pasar algunos de sus petroleros a través del estrecho de Ormuz justo delante de las narices de Irán.

Según datos de seguimiento de Kplr y SynMax, la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi (ABU) de los Emiratos Árabes Unidos logró exportar al menos 6 millones de barriles de crudo en abril a bordo de cuatro buques cisterna que navegaban por el Golfo.

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Según tres fuentes consultadas por Reuters, los buques cisterna podían descargar su cargamento en otros buques con destino al sudeste asiático, atracar en Omán o navegar directamente a refinerías en Corea del Sur.

El trayecto que realizaron los cuatro barcos demuestra los riesgos que productores y compradores están dispuestos a asumir para reactivar las ventas de petróleo, a pesar de las amenazas de Irán de atacar a cualquier embarcación que se atreva a cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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