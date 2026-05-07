Sheinbaum afirma que gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir consumo de fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien volvió a plantear la posibilidad de emprender acciones militares terrestres contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, bajo el argumento de que el Gobierno de México no estaría haciendo lo suficiente para combatir al crimen organizado. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó cualquier insinuación de intervención extranjera y sostuvo que la estrategia de seguridad de su administración está dando resultados concretos.

La mandataria afirmó que las autoridades mexicanas han intensificado las acciones contra los grupos criminales mediante operativos, decomisos y desmantelamiento de laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. La titular del Ejecutivo federal aseguró que en los últimos meses se ha registrado una disminución cercana al 50 por ciento en los homicidios dolosos, además de la destrucción de alrededor de 2 mil 500 laboratorios vinculados a la producción de narcóticos. También destacó que se han realizado detenciones relevantes y operativos coordinados que, según dijo, han contribuido a reducir el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Sheinbaum subrayó que el problema del narcotráfico y el consumo de drogas debe enfrentarse como una responsabilidad compartida entre ambas naciones. En ese sentido, pidió al gobierno estadounidense reconocer la gravedad de la crisis de adicciones que enfrenta su población, particularmente por el consumo de fentanilo, y adoptar medidas más severas para frenar el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México.

La presidenta sostuvo que mientras México mantiene esfuerzos para contener el flujo de drogas, Washington también debe asumir un compromiso equivalente para impedir que el armamento de alto poder llegue a manos de organizaciones criminales mexicanas. Señaló que este fenómeno fortalece la capacidad operativa de los cárteles y alimenta la violencia en distintas regiones del país. Asimismo, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene disposición para colaborar con la administración de Trump en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico, aunque dejó claro que cualquier cooperación debe realizarse bajo principios de respeto mutuo y sin vulnerar la soberanía nacional. La mandataria enfatizó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe sostenerse sobre bases de confianza, coordinación y responsabilidad compartida, evitando medidas unilaterales o discursos que puedan deteriorar el entendimiento entre ambos gobiernos. Finalmente, recordó que la cooperación entre ambos países ha permitido avances importantes en diversos temas estratégicos, pero insistió en que México no aceptará ningún tipo de subordinación ni acciones que impliquen una intervención en territorio nacional.

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