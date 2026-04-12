En 20 segundos, desaparece icónico Hotel Mandarin Oriental de Miami (VIDEO)

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Internacional
/ 12 abril 2026
    En 20 segundos, desaparece icónico Hotel Mandarin Oriental de Miami (VIDEO)
    Antes de la implosión se observaron aparentes fuegos artificiales azules y rosados lanzados desde el tope del edificio. AP

A 25 años de su apertura, el edificio de 23 pisos fue demolido para dar paso a un nuevo proyecto habitacional en una de las zonas más exclusivas

Un hotel en una de las ubicaciones más exclusivas de Miami fue demolido el domingo para dar paso a algo más grande.

Expertos en demolición completaron la implosión controlada del antiguo Hotel Mandarin Oriental en Brickell Key, una isla artificial en la desembocadura del río Miami, frente al centro de la ciudad. Según las autoridades, fue la mayor implosión en Miami en más de una década.

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El edificio de 23 pisos, que abrió hace 25 años, se desplomó en menos de 20 segundos tras las explosiones que ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana.

Las personas que observaron la implosión a una distancia segura aplaudieron y grabaron videos con sus teléfonos mientras la estructura del edificio colapsaba tras una serie de cargas rápidas. El polvo llenó el aire a medida que la estructura se venía abajo. Algunos espectadores llevaban mascarillas al retirarse del área.

Los residentes a 244 metros (800 pies) a la redonda recibieron instrucciones de permanecer dentro de sus apartamentos durante la explosión, con las ventanas y puertas cerradas.

En el lugar se erguirá un desarrollo ultralujoso de hotel y residencias de dos torres llamado The Residences at Mandarin Oriental, según la compañía Swire Properties. El proyecto está previsto a concluir en el 2030.

La operación se produce tras casi dos años de planificación y coordinación con contratistas especializados y con la ciudad, indicaron los desarrolladores. Se eligió la implosión como el método más seguro y eficiente para mantener el cronograma del proyecto, al tiempo que se minimizaban las interrupciones y se garantizaba la seguridad de la comunidad de Brickell Key.

Poco antes de la implosión se vio lo que parecían ser fuegos artificiales azules y rosados lanzados desde el tope del edificio.

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