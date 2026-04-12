Deja un muerto tiroteo en un restaurante Chick-fil-A de EU

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Internacional
/ 12 abril 2026
    Deja un muerto tiroteo en un restaurante Chick-fil-A de EU
    Las seis personas que resultaron heridas, no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida. AP

Las autoridades iniciaron una investigación del hecho y no creen que el ataque haya sido aleatorio

Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo masivo en un restaurante Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey, informaron autoridades.

Los investigadores no creen que el ataque, ocurrido alrededor de las 9 p.m. del sábado, haya sido aleatorio, según un comunicado de prensa emitido el domingo por la fiscalía del Condado de Union. No se han realizado arrestos, pero la oficina indicó que “no existe una amenaza en curso para el público en general”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/moririan-cubanos-por-defender-isla-de-una-invasion-de-eu-diaz-canel-CE19959649

Las lesiones de los heridos no son mortales, añadió.

Un conductor de una aplicación de viajes compartidos contó a la emisora WABC que escuchó más de siete disparos a corta distancia mientras se acercaba al restaurante.

La Agencia de Investigaciones de Homicidios de la fiscalía está investigando.

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