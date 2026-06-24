En las primarias de Nueva York Mamdani demuestra su poder

WASHINGTON- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se metió de lleno en las primarias demócratas para la Cámara de Representantes con el fin de impulsar a tres progresistas frente a candidatos respaldados por el aparato del partido. Todos ganaron el martes, al derrotar a dos titulares y, en la práctica, asegurar que dos autodenominados socialistas democráticos serán elegidos al Congreso en sus distritos, de sólido dominio demócrata. El alcalde manifestó que se trataba de elegir a “mejores demócratas” que “vuelvan a poner a la gente trabajadora en el centro de la política”. El enfoque inquietó a algunos en la dirigencia demócrata, pero el resultado exhibió la creciente influencia de Mamdani.

En otros comicios del martes, dos facciones enfrentadas de la industria de la inteligencia artificial gastaron millones en una contienda por la Cámara que se convirtió en una pelea indirecta sobre la regulación tecnológica. Y el presidente Donald Trump, después de que dos de sus candidatos elegidos para gobernador perdieran primarias republicanas este mes, se aseguró de que no volviera a ocurrir. El presidente respaldó a ambos candidatos en una segunda vuelta en Carolina del Sur, y obviamente uno de los candidatos que apoyó ganó. MAMDANI EXHIBE SU PODER POLÍTICO Cuando Mamdani subió al escenario en Brooklyn la noche del martes, la multitud coreó “DSA”, las siglas de “Democratic Socialists of America” (Socialistas Democráticos de Estados Unidos). Fue apenas la señal más reciente de un movimiento político en ascenso, y dos de los candidatos respaldados por Mamdani son socialistas democráticos. En la primaria por el escaño de la representante demócrata Nydia Velázquez, que se retira, la asambleísta estatal Claire Valdez superó al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. Mamdani respaldó a Valdez, y Velázquez respaldó a Reynoso. El representante demócrata Adriano Espaillat perdió su intento de reelección frente a Darializa Avila Chevalier, otra socialista democrática respaldada por Mamdani. Avila Chevalier no ha ocupado cargos públicos antes y en una ocasión ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.

Un tercer candidato respaldado por Mamdani, el ex contralor municipal Brad Lander, derrotó al representante Dan Goldman al postularse desde la izquierda de su rival. La contienda giró en parte en torno a la guerra en Gaza, y Lander acusó a Goldman de no ser lo suficientemente crítico con Israel. Los tres vencedores probablemente ganarán en sus distritos demócratas, lo que también colocaría a tres aliados de Mamdani en el Congreso a partir de enero. LASHERGANA PRIMARIA DONDE SE DENATIÓ LA REGULACIÓN DE LA IA Una concurrida primaria demócrata en Manhattan se había convertido en una batalla indirecta entre dos poderosos bandos de la industria de la inteligencia artificial por un candidato: el asambleísta de Nueva York Alex Bores. Bores, ex empleado de Palantir, había citado preocupaciones éticas al dejar la empresa e impulsó una de las regulaciones más amplias del país. Señaló esa legislación, que enfrentó resistencia de parte del sector, como un marco de referencia para cómo abordaría la regulación en el Congreso.

Su entrada en la contienda por el escaño del representante demócrata Jerry Nadler, que se retira, llevó a un grupo político financiado por inversionistas en OpenAI a gastar más de 7 millones de dólares en anuncios para atacar a Bores, solo para que un grupo contrario vinculado a Anthropic acudiera en su ayuda con más de 10 millones. Bores se quedó corto en la primaria, que ganó el asambleísta Micah Lasher, un veterano del gobierno respaldado por líderes demócratas. Lasher había criticado a Bores al sugerir que estaría en deuda con la facción de las grandes tecnológicas que lo apoyaba. “Tengo algunas noticias para las dos grandes empresas de IA que han mostrado un interés inusual en quién ganaba este escaño en el Congreso”, declaró la noche del martes. “No voy a ser sumiso a ninguno de ustedes cuando se trate de proteger a nuestros niños, nuestros empleos, nuestro medio ambiente”. Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, y el exabogado republicano George Conway completaron el grupo de candidatos. TRUMP SE CUBRE, APOYANDO A AMBOA CANDIDATOS EN CAROLINA DEL SUR El presidente se enorgullece de su capacidad para elegir ganadores en primarias republicanas, pero tropezó en contiendas para gobernador a principios de este mes. Primero, el representante Randy Feenstra perdió frente al empresario Zach Lahn en Iowa; luego, el vicegobernador Burt Jones no alcanzó para vencer al multimillonario Rick Jackson en Georgia.