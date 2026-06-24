¿Cómo la victoria de los aliados de Zohran Mamdani en Nueva York pone en aprietos a los demócratas?

NUEVA YORK- Cuando Varun Venkatesh emitió su voto en las primarias de Nueva York esta semana, pensó en “cuál sería el tema que decidirá para mí por quién votaré”. Y determinó que eso sería qué están haciendo los candidatos por la causa palestina. El residente de Brooklyn, de 27 años, decidió apoyar a Claire Valdez, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani, por encima de Antonio Reynoso, otro progresista que era la opción del establishment demócrata, porque ella tenía “una postura clara y más coherente”.

Valdez triunfó en sus primarias al Congreso, al igual que otros dos candidatos insurgentes respaldados por Mamdani, e Israel fue un tema clave en cada una de las contiendas. Ahora la pregunta para los demócratas es cuántos votantes más como Venkatesh hay, mientras el partido traza su rumbo hacia las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre y la próxima elección presidencial. La guerra en Gaza, que comenzó durante la presidencia de Joe Biden y socavó la candidatura de Kamala Harris para reemplazarlo, sigue siendo una herida abierta, y la manera en que los demócratas intenten suturarla ayudará a definir su futuro. Dar un paso en cualquier dirección conlleva el riesgo de alienar a partes de la difícil coalición del partido, en un momento en que intenta unificarse en torno a la misión de recuperar el control del Congreso.

“La cuestión de Israel se ha vuelto definitoria”, afirmó Matt Bennett, quien dirige el grupo demócrata centrista Third Way y con frecuencia critica a los progresistas por, según él, poner en riesgo el acercamiento a los votantes independientes. Señaló que algunos en el entorno de Mamdani han adoptado “un nuevo nivel de extremismo”, y advirtió que “los republicanos son muy buenos en manipular las ideas extremistas contra candidatos del centro”.

Mamdani no tiene esas preocupaciones mientras intenta remodelar el Partido Demócrata desde la alcaldía de la ciudad más grande del país. Criticó duramente al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés) por defender lo que él llama “un statu quo de inmoralidad” en Gaza, y los votantes que celebraron las victorias de su lista el martes por la noche corearon “Palestina Libre”. El alcalde, por su parte, sostiene que Nueva York debería moldear la búsqueda de los demócratas de una identidad nacional en los próximos años. “¿Cuándo empieza la carrera de 2028?”, preguntó Mamdani la semana pasada en un escenario junto a su lista de candidatos. “Empieza ahora”. CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE ANIMA EL FLANCO IZQUIERDO Incluso para un partido acostumbrado a debates encendidos entre progresistas y moderados, la fractura sobre Israel ha sido abrasadora. Aunque la alianza de Estados Unidos con Israel alguna vez tuvo apoyo bipartidista, el ascenso de la derecha israelí encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu tensó esos lazos con los años. Luego, la guerra en Gaza los hizo trizas. Biden fue denunciado como genocida por simpatizantes pro palestinos, quienes trasladaron su atención a Harris una vez que ella lo reemplazó como candidata demócrata a la presidencia hace dos años. “Ella estaba tratando de hacer lo correcto”, manifestó Jamie Harrison, quien entonces presidía el Comité Nacional Demócrata. “Era un lugar difícil e incómodo en el que estar”. Harrison declaró que la guerra en Gaza ayudó a que Harris perdiera el estado de Michigan, que tiene una considerable población árabe-estadounidense. Sin embargo, duda que haya sido un tema nacional definitorio entonces o ahora. “Una cosa es estar en Nueva York. Pero puedo decirles que en la mayoría de los lugares, incluido donde estoy yo en Carolina del Sur, no es de lo que la gente está hablando”, comentó. “Les preocupa poder pagar la gasolina, los comestibles y la vivienda”. Harrison espera que los demócratas busquen un punto medio en el futuro, lo que incluye “seguir apoyando la soberanía de Israel” mientras se pide “reducir la ayuda de Estados Unidos a Israel y cambiar la naturaleza de la relación”. VENCEDOR ARREMETE CONTRA ESTRATEGIA DE “ABRAZAR A BIBI” Encontrar un punto medio ha sido difícil hasta ahora, como lo demostró la primaria en el 10mo distrito legislativo de Nueva York. Brad Lander, el excontralor de la ciudad respaldado por Mamdani, desafió con éxito al representante Dan Goldman en la contienda.