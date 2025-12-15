En medio de crisis sanitaria, mueren 15 reos de prisión en Ecuador

/ 15 diciembre 2025
    En medio de crisis sanitaria, mueren 15 reos de prisión en Ecuador
    La Penitenciaría del Litoral opera con hacinamiento, pues alberga a 7 mil 270 reos cuando su capacidad es de 4 mil 519. FOTO: UNSPLASH

Apenas el 19 de noviembre habían muerto otros 10 presos del mismo centro que fueron diagnosticados con tuberculosis

Al menos 15 presos murieron en la Penitenciaría del Litoral en Ecuador en los últimos cuatro días, informó el lunes el organismo de control de las cárceles, en medio de una crisis sanitaria que afecta a esa prisión, considerada una de las más peligrosas del país andino y con un alto nivel de hacinamiento.

Los nuevos decesos se produjeron luego de que el 19 de noviembre murieran 10 presos diagnosticados con tuberculosis en esa Penitenciaría —ubicada en la ciudad costera de Guayaquil— informó entonces el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). Dos semanas atrás otros siete reclusos fallecieron por diversos problemas de salud.

Las últimas 15 muertes reportadas el lunes por el SNAI se produjeron entre el jueves y domingo, mientras las causas oficiales serán determinadas por medicina legal, añadió el organismo en un comunicado a la prensa.

The Associated Press solicitó información adicional al área de prensa del SNAI y la policía, pero no recibió respuesta de inmediato.

La última cifra oficial publicada por la institución de control carcelario señala que, entre enero y julio 401 presos fueron diagnosticados con tuberculosis en un complejo carcelario que incluye a la Penitenciaría, sin referirse a decesos.

En medio del hermetismo del SNAI, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos ha registrado al menos 200 muertes por malas condiciones de salud en los últimos meses en ese complejo carcelario, aunque esa cifra no ha sido reconocida por las autoridades.

La Penitenciaría del Litoral tiene capacidad para 4 mil 519 reclusos pero actualmente alberga a 7 mil 270, de acuerdo con el SNAI, y ha sido escenario de los más violentos enfrentamientos entre reclusos.

Desde inicios de 2024 los militares tomaron el control de las cárceles luego de que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y desplegó a la fuerza pública dentro y fuera de los recintos carcelarios para combatir a bandas del crimen organizado.

Temas


Salud

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

