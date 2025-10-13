En total 154 prisioneros palestinos excarcelados por Israel llegan a Egipto

Internacional
/ 13 octubre 2025
    En total 154 prisioneros palestinos excarcelados por Israel llegan a Egipto
    Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel para ser deportados según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás llegaron al norte de Egipto. Foto: AP/Jehad Alshrafi

La liberación de estas personas y su deportación se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el pasado miércoles en Egipto

EGIPTO- Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel para ser deportados según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por las autoridades israelíes, según pudo constatar EFE este lunes sobre el terreno.

Los prisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en Egipto y desde donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a El Cairo, si bien se desconoce hasta el momento si permanecerán en Egipto o se les permitirá viajar a otros países.

TE PUEDE INTERESAR: Así celebran los palestinos la liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego

La excarcelación de estas personas y su deportación se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el pasado miércoles en Egipto gracias a la mediación de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía, según el cual el grupo islamista palestino liberó este lunes a 20 rehenes vivos e Israel a miles de prisioneros palestinos.

El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala, donde habían sido transportados por la mañana.

En un comunicado, el organismo penitenciario israelí aseguró que los 1,968 presos palestinos ya están en sus respectivos destinos después de que la Cruz Roja los trasladara tras confirmar que la veintena de rehenes vivos liberados por Hamás estaban fuera de la Franja.

Esta acción se enmarca en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás que será firmado esta misma tarde en la Cumbre de Paz en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo.

Según las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Israel libera a 250 prisioneros con cadena perpetua, incluyendo los 154 deportados y 96 no deportados, entre los que hay ocho para Gaza y 88 que serán liberados en Cisjordania y Jerusalén.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

