Así celebran los palestinos la liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego

CISJORDANIA- Los palestinos celebraron el lunes mientras Israel comenzaba a liberar a casi 2 mil palestinos de prisión a cambio de la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, bajo un acuerdo de alto al fuego en Gaza. Cientos vitorearon cuando dos autobuses que transportaban a decenas de prisioneros liberados llegaron a Beitunia en la Cisjordania ocupada por Israel. Los hombres liberados, con la cabeza rapada, descendieron del autobús haciendo señales de victoria con los dedos; algunos fueron levantados sobre los hombros de la multitud, mientras que otros se hundieron en sillas cercanas, exhaustos. TE PUEDE INTERESAR: Captan el conmovedor momento en el que se reúnen una pareja de rehenes de Hamás tras liberación ”Fue una odisea indescriptible de sufrimiento: hambre, trato injusto, opresión, tortura y maldiciones, más de lo que podrías imaginar”, declaró Kamal Abu Shanab, un miembro de Fatá de 51 años de la ciudad de Tulkarem en Cisjordania. Con el rostro demacrado, dijo que perdió 59 kilogramos (139 libras) en prisión. ”No lo reconocemos. No es la persona que conocíamos. Nuestro tío no se parece a nuestro tío”, declaró su sobrina, Farah Abu Shanab. UN MOMENTO SENSIBLE PARA AMBAS PARTES Las liberaciones tienen una resonancia poderosa en ambos lados. Para los israelíes, son profundamente dolorosas, ya que algunos de los liberados han sido condenados por ataques que mataron a civiles y soldados. Para los palestinos, el tema de los prisioneros es uno de los más cargados políticamente, con casi todos los palestinos teniendo un amigo o familiar que ha sido encarcelado por Israel, particularmente hombres jóvenes. Mientras que Israel los ve como terroristas, muchos palestinos consideran a los prisioneros como luchadores por la libertad que resisten una ocupación militar israelí. En intercambios anteriores, ambas partes han buscado gestionar cuidadosamente las liberaciones, incluidas las imágenes, la vestimenta y las ceremonias, debido a su sensibilidad política. Los 2 MIL incluyen a unos 1,700 de los varios miles de palestinos que Israel capturó en Gaza durante la guerra de dos años y han mantenido sin cargos.

Aquellos programados para ser liberados también incluyen a 250 palestinos sentenciados a penas de prisión, la mayoría de ellos condenados por asesinato y terrorismo en ataques mortales contra israelíes que se remontan a décadas, así como otros condenados por cargos menores, según el Ministerio de Justicia de Israel. El que ha estado más tiempo entre ellos ha estado encarcelado durante casi 40 años. ADVERTENCIAS DE NO CELEBRAR En la ciudad sureña de Gaza, Jan Yunis, grandes multitudes esperaban fuera del Hospital Nasser la llegada de los detenidos que regresaban al territorio. Algunos de los 250 palestinos condenados regresarán a sus hogares en Jerusalén Este o Cisjordania, mientras que la mayoría será enviada a Gaza o al exilio en el extranjero. Por la mañana antes de las liberaciones, los palestinos se reunieron en colinas con vistas a la prisión de Ofer en Cisjordania, esperando a amigos y familiares que serían liberados. Un vehículo blindado israelí subió la colina desde la prisión disparando gases lacrimógenos y balas de goma a un lado de la colina. TE PUEDE INTERESAR: ¿El presidente de la paz?... Trump logra histórico acuerdo entre Israel y Hamas; liberan a rehenes Mientras los drones zumbaban sobre sus cabezas, la multitud se dispersó. El gas lacrimógeno siguió a la circulación de un volante que advertía que cualquiera que apoyara “organizaciones terroristas” corría el riesgo de ser arrestado. ”Se les ha advertido”, decía el volante, que The Associated Press obtuvo en el lugar. Israel ha advertido a las personas en Cisjordania contra la celebración, como ha sucedido frecuentemente en liberaciones pasadas, señaló un funcionario de la Autoridad Palestina y la familia de un prisionero a AP. En los vecindarios donde viven las familias de los prisioneros, las fuerzas israelíes distribuyeron volantes diciendo que “cualquiera que participe en tales actividades se expone a castigos y arrestos”, dijo el funcionario. El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre el volante o las restricciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa, y la familia porque temían represalias. El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre restricciones o advertencias. QUIÉN ESTÁ EN LA LISTA Las vertiginosos acontecimientos han dejado preguntas hasta el último minuto sobre quién será liberado. Israel publicó una lista de unos 250 prisioneros condenados que liberaría, pero Hamás buscó cambios. Temprano el lunes, Hamás publicó los nombres de poco más de 1,900 prisioneros y detenidos que, según dijo, iban a ser liberados, aunque Israel no confirmó la lista.