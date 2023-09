En total, Nueva York ha recibido una oleada de más de 100,000 migrantes que está poniendo en jaque a la ciudad

En varias ocasiones, Adams incluso ha viajado a Washington y le ha pedido al gobierno federal más fondos y autorizaciones laborales más expeditas para los inmigrantes, a fin de que puedan mantenerse por sí solos. Dijo que el presidente Joe Biden le ha “fallado” a la ciudad al no hacer más .

Nueva York- Muchos buscan refugio en la ciudad , que tiene la obligación legal de proporcionar camas a quien la pida. El otoño pasado, la población de los refugios urbanos alcanzó una cifra récord. Desde entonces no ha hecho más que crecer .

Muchas de las personas que llegaron a Nueva York el año pasado eran venezolanos que habían entrado por la frontera sur. Para febrero, más de 7 millones de refugiados y migrantes habían abandonado Venezuela, un país de 29 millones de habitante s, según Response for Venezuelans , una iniciativa conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ). Es la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo , según dicha institución.

En ocasiones, el gasto de la ciudad es objeto de escrutinio.

DocGo, una empresa de servicios médicos que en su día firmó un contrato con la ciudad para realizar pruebas de COVID-19 y vacunaciones, ha trasladado a cientos de inmigrantes fuera de la ciudad en virtud de un contrato de 432 millones de dólares para el que no hubo licitación. El contrato preveía que el grupo alojara a los inmigrantes y les proporcionara alimentos y servicios, como gestión de casos, transporte y seguridad las 24 horas del día. Pero los inmigrantes sostienen que se les mintió y que los representantes de la empresa les dieron documentos en los que se afirmaba falsamente que cumplían con los requisitos para trabajar. c.2023 The New York Times Company.

Por Hurubie Meko, The New York Times.