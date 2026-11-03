Encienden alertas amenazas de bomba en vuelos europeos

También se recibió una alerta en un crucero amarrado en Grecia.

Una serie de falsas amenazas de bomba provocó este martes momentos de tensión y alteraciones en el tráfico aéreo de varias ciudades europeas, donde las autoridades activaron protocolos de seguridad e inspeccionaron aviones comerciales, que luego se revelaron todas falsas.

En Roma, la alarma se activó poco antes de las 9 horas (8 GMT), tras la recepción de un correo electrónico anónimo enviado a la empresa gestora de los aeropuertos de la capital italiana (ADR), que advertía sobre la supuesta presencia de explosivos en dos vuelos de Ryanair procedentes de Lisboa y Dublín.

Las autoridades pusieron en marcha los protocolos de seguridad y dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea italiana despegaron para escoltar el avión procedente de Dublín hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino, a las 10:44 (9:44 GMT), una hora después de la llegada del otro vuelo.

Tras las inspecciones de los pasajeros, las aeronaves y el equipaje, la alerta fue desactivada. La Policía de Fronteras y la Policía Postal iniciaron investigaciones para identificar al autor del mensaje.

El episodio se produjo un día después de que los directores de unos 280 centros educativos de distintas regiones de Italia recibieran correos electrónicos con amenazas, que provocaron evacuaciones y trastornos en las actividades escolares.

Los investigadores también examinan una posible relación entre ambos episodios, aunque por el momento no se han establecido vínculos.

Las falsas alarmas también afectaron a otros vuelos europeos. En Varsovia fueron inspeccionados dos aviones: uno procedente de Londres-Heathrow, con 181 personas a bordo, y otro que había despegado de Copenhague.

En Murcia, en el sureste de España, un avión de Ryanair procedente de Manchester realizó un aterrizaje de emergencia tras recibir otra amenaza. A bordo viajaban 121 personas, según el reporte.

El aeropuerto de Murcia suspendió temporalmente sus operaciones y reabrió a las 13 horas (12 GMT), después de que los controles de seguridad no detectaran anomalías.

En Sofía, un avión de Wizz Air que había despegado de Bérgamo, Italia, aterrizó tras recibir una amenaza de atentado por correo electrónico. Medios locales búlgaros también informaron de que un vuelo procedente de Israel llegó al aeropuerto de la capital búlgara tras una advertencia similar.

Los incidentes se produjeron un día después de que un avión de Wizz Air procedente de Londres-Luton realizara un aterrizaje de emergencia en Budapest, escoltado por un caza húngaro, debido a otra amenaza de bomba.

Las falsas alertas alcanzaron también al crucero Crown Iris, de bandera panameña, amarrado en el puerto de Syros, en las islas griegas de las Cícladas, y con destino a Haifa, Israel.

La embarcación transportaba a 940 pasajeros y 597 tripulantes cuando un desconocido alertó al capitán mediante una comunicación por radio. La Guardia Costera realizó las inspecciones correspondientes, que no detectaron ningún artefacto ni otra anomalía.