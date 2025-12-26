Encuentran culpable al ex primer ministro de Malasia por más escándalos de corrupción

PUTRAJAYA.-Luego de que se concluyera un juicio por corrupción relacionado con el multimillonario saqueo del fondo estatal de inversión 1MDB, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue encontrado culpable de los cargos y será más delante que se determine una sentencia.

El Tribunal Superior de la nación encontró a Najib, de 72 años, culpable de tres cargos de abuso de poder.

Najib, quien se desempeñó como primer ministro de 2009 a 2018, ya cumple condena en la prisión de Kajang por otro caso separado relacionado con SRC International, el cual llevó a la caída de su gobierno en 2018.

Fue sentenciado a 12 años de prisión en 2020 por abuso de poder, violación criminal de confianza y lavado de dinero de 42 millones de ringgit (10.3 millones de dólares) canalizados a sus cuentas desde SRC International, una antigua unidad de 1MDB.

Fue en el mes de agosto de 2022 que empezó a cumplir esta condena después de perder una apelación final, convirtiéndose en el primer exlíder de Malasia en ser encarcelado.

Cabe destacar que la Junta de Indultos, un organismo que asesora a los gobernantes sobre la concesión de clemencia, redujo a la mitad su condena y redujo drásticamente su multa en 2024.

Najib estableció el fondo de desarrollo 1MDB poco después de asumir el cargo en 2009. Había presidido la junta asesora de 1MDB y tenía poder de veto como ministro de finanzas mientras se desempeñaba como primer ministro.

El caso de corrupción repercutió en los mercados globales y desencadenó investigaciones en Estados Unidos y otras naciones.

El escándalo también afectó a Wall Street. Goldman Sachs enfrentó miles de millones en multas por su papel en la recaudación de fondos para 1MDB.