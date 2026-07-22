Encuentran muerto a Daniel Siad, un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein cerca de París

El presunto captador de posibles víctimas sexuales del pederasta Jeffrey Epstein, fue encontrado sin vida a las afueras de París, en donde residía, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de las circunstancias precisas de que provocaron su fallecimiento, informó la prensa francesa, describe la Agencia de Noticias EFE. EFE precisa que Siad nació en Argelia “hace 69 años”, sin embargo tenía la nacionalidad sueca y viviía en la localidad de Colombes, ubicada al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena.

La Agencia de Noticias AFP señala que actualmente Siad estaba siendo investigado por a justicia francesa a raíz de varias denuncias hechas por mujeres, “especialmente por violación”; mismas que el imputado rechazó “y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos”. Por su parte EFE detalla que tras la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año, el nombre del sueco apareció “en miles de ocasiones”; por lo que añade, “se sospecha que captaba a modelos por todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negó las acusaciones y se presentaba como “un padre de familia””.

EFE cita al diario Le Parisien que indica como posible causa de su muerte se debió a un paro cardíaco. EFE prosigue explicando que Siad fue encontrado sin vida en el suelo de la cocina por su compañera de piso, una mujer de 28 años. Menya Arab-Tigrine, quien es la abogada de Siad precisó a EFEP que “murió y era inocente”; Arab-Tigrine continuó diciendo que “si murió de un infarto, esa espera [judicial] insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver”. DEMANDAS DE VIOLACIÓN AFP hace referencia a Ebba P. Karlsson, una exmodelo sueca, quien fue primera mujer en presentar una denuncia contra Siad en el mes de febrero, “tras reconocerlo en los archivos desclasificados sobre Epstein, en los que se menciona a Daniel Siad en más de mil documentos”, añade la agencia de noticias francesa.

En su denuncia, prosigue AFP, Karlsson acusó al cazatalentos de haberla violado cuando ella tenía 20 años, así como de “explotarla sexualmente”. “Estoy conmocionada”, expresó a AFP Karlsson, y añade que “Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante”, agregó. “Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales... Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento”, concluyó Karlsson. Con información de las Agencias EFE y AFP.