Entra en vigor el histórico Tratado de Alta Mar, dará más protección a los océanos

Internacional
/ 17 enero 2026
    Entra en vigor el histórico Tratado de Alta Mar, dará más protección a los océanos
    Coral, en la zona protegida del Parque Nacional de Porquerolles de Francia, en vísperas de la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas, el 6 de enero de 2025. Foto: AP/Annika Hammerschlag

Al convertirse en Ley internacional, tras haber sido ratificado por 82 países, el documento aporta asimismo garantías de que los beneficios de los recursos oceánicos se repartirán entre los países equitativamente

MADRID- El histórico Tratado Global sobre los Océanos (Tratado de Alta Mar) empieza a operar este sábado de manera oficial, marcando el comienzo de una nueva era a nivel mundial con mayor protección para la vida marina.

El denominado Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) ofrece un marco jurídico, por primera vez, para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que cubren casi un 50 % de la superficie del planeta.

TE PUEDE INTERESAR: UNOC3, la cumbre de los océanos de la ONU que busca convertir las promesas en protección

Al convertirse en Ley internacional, tras haber sido ratificado por 82 países, el documento aporta asimismo garantías de que los beneficios de los recursos oceánicos se repartirán entre los países equitativamente.

El texto delimita áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar; establece obligaciones sobre cómo garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos; prioriza el desarrollo de capacidad y el acceso a la tecnología y establece mecanismos para garantizar una distribución equitativa de los beneficios.

Si bien ciertas obligaciones legales que detalla el documento dependerán de la creación de las instituciones y mecanismos del tratado, algunas se tendrán que implementar de manera inmediata desde hoy mismo.

Las partes tendrán la obligación, por ejemplo, de llevar a cabo de forma inmediata una evaluación de impacto ambiental en caso de que haya alguna actividad planificada en zonas que estén fuera de la jurisdicción nacional o cualquier actividad dentro de la jurisdicción nacional con un impacto significativo en alta mar.

Los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades y, al mismo tiempo, los estados deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.

Tras su puesta en marcha, se prevé que la primera Conferencia de las Partes del Tratado se celebrará “antes del 17 de enero de 2027 como muy tarde” en Nueva York (EE. UU.), según anticipó esta misma semana en una rueda de prensa virtual Adam McCarthy, primer secretario adjunto del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia y copresidente del Comité Preparatorio de BBNJ, donde ejerce de asesor jurídico.

Temas


Biodiversidad
Océanos

Localizaciones


España

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

