¿Es el cambio climático es sexista?, oenegés consideran que sí
El 26 de noviembre de 2024, CARE Bélgica llevó a cabo un evento de sensibilización en entorno a la campaña mundial de CARE International “El cambio climático es sexista”, ya en la que se resalta el impacto de este en las desigualdades de género
De acuerdo a la Agencia de Noticias AFP, lleva mucho tiempo estando relegadas en un segundo plano, las consecuencias del cambio climático en las desigualdades de género, por lo que son objeto de alertas por parte de oenegés, quienes denuncian, antes de que se lleve acabo la reunión del G7, sobre la brecha “entre los anuncios políticos y la realidad de la financiación”.
En respuesta a esta situación, la organización CARE International, lanzó la campaña “Climate Change is Sexist” (“El cambio climático es sexista”) el 7 de noviembre de 2023, previo a la conferencia climática COP28, misma que está centrada en visibilizar cómo es que la crisis climática afecta de forma desigual las mujeres y niñas.
“El cambio climático es sexista”, afirmó a la AFP Mathilde Henry, de CARE Francia; Henry prosigue diciendo que “es un acelerador del riesgo para las mujeres, un multiplicador de riesgos”, y que, concluye “cuando hay sequías, cuando las cosechas fracasan, son las mujeres las que comen últimas y en menor cantidad”.
En comunicado de prensa publicado en el sitio web de Core International, el día que se lanzó la campaña; Francesca Rhodes, quien es la asesora principal de políticas sobre Género y Clima de CARE International en Reino Unido, detalló que “las mujeres y las niñas del Sur Global están pagando el precio del cambio climático. Las emisiones de los países desarrollados, incluido el Reino Unido, les cuestan a las mujeres y las niñas su educación, empleo y salud. En muchas partes del mundo, el cambio climático incluso las expone a un mayor riesgo de violencia de género. La justicia climática y la justicia de género van de la mano”.
“Con demasiada frecuencia se ignoran las voces de las mujeres y las niñas, a pesar de que desempeñan un papel fundamental en la respuesta de sus comunidades ante los desastres climáticos. Necesitamos que haya más mujeres en el centro de las negociaciones climáticas, incluso en la COP28. Hay muy poca financiación disponible para las organizaciones de derechos de las mujeres y demasiadas barreras que impiden que las mujeres implementen soluciones al cambio climático”, concluyó Rhodes.
Actualmente 47.8 millones de mujeres, más que los hombres, padecen de inseguridad alimentaria en el mundo, hace hincapié Acción contra el Hambre (ACF), quien considera que las desigualdades de género son la “una causa y una consecuencia del hambre”.
Teniendo en cuenta esta situación ONU Mujeres cree que “este año, 2026, representa una oportunidad crucial para impulsar la igualdad de género en la agenda ambiental global. En agosto, octubre y noviembre, se celebrarán tres importantes Conferencias de las Partes (COP) de la Convención de Río: la COP17 sobre desertificación en Mongolia, la COP17 sobre biodiversidad en Armenia y la COP31 sobre cambio climático en Turquía”.
“Nos reunimos en un contexto global de escalada de conflictos, ataques a los derechos de las mujeres y degradación ambiental. Nunca ha sido tan evidente: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación están haciendo que nuestras economías, nuestra salud y el progreso en materia de igualdad de género sean más precarios”, añade ONU Mujeres.
En respuesta a esta desigualdad climática, ONU Mujeres impulsa “planes de acción de género inclusivos y equitativos”, con el objetivo de “fortalecer la implementación de las Convenciones con perspectiva de género y la resiliencia y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.”
Así mismo, ONU Mujeres anunció que va a presentar el informe “El progreso de las mujeres en el mundo” entorno igualdad de género y cambio climático.
AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
AFP hace referencia a un estudio de la Iniciativa Spotlight, en alianza entre la Unión Europea, la ONU y el gobierno de México hecho público abril de 2025 en el que se precisa que cada incremento de 1° C en la temperatura global está vinculado con el incremento del 4.7 % en la violencia doméstica.
Angela Symons, en su artículo titulado “ Women bear the brunt of climate change. Meet the green politicians determined to change that”, publicado en Euronews el pasado 8 de marzo cita un estudio estadounidense que se publicó en la revista Climatic Change en que el se descubrió que existe “una correlación constante entre el sexismo, la negación del cambio climático y la oposición a las políticas climáticas. Los autores argumentan que esto se debe a la “justificación del sistema”, donde los individuos luchan por proteger el orden socioeconómico existente”.
Asimismo, derivado de la inacción ante el cambio climático, esto podría provocar que hasta 158.3 millones de mujeres y niñas sean empujadas a la pobreza extrema de aquí a 2050, indicó el Gender Snapshot 2025 de ONU Mujeres.
Con información de la Agencia de Noticias AFP, CARE International, ONU Mujeres y Euronews.