¿Es el cambio climático es sexista?, oenegés consideran que sí

De acuerdo a la Agencia de Noticias AFP, lleva mucho tiempo estando relegadas en un segundo plano, las consecuencias del cambio climático en las desigualdades de género, por lo que son objeto de alertas por parte de oenegés, quienes denuncian, antes de que se lleve acabo la reunión del G7, sobre la brecha “entre los anuncios políticos y la realidad de la financiación”. En respuesta a esta situación, la organización CARE International, lanzó la campaña “Climate Change is Sexist” (“El cambio climático es sexista”) el 7 de noviembre de 2023, previo a la conferencia climática COP28, misma que está centrada en visibilizar cómo es que la crisis climática afecta de forma desigual las mujeres y niñas.

“El cambio climático es sexista”, afirmó a la AFP Mathilde Henry, de CARE Francia; Henry prosigue diciendo que “es un acelerador del riesgo para las mujeres, un multiplicador de riesgos”, y que, concluye “cuando hay sequías, cuando las cosechas fracasan, son las mujeres las que comen últimas y en menor cantidad”. En comunicado de prensa publicado en el sitio web de Core International, el día que se lanzó la campaña; Francesca Rhodes, quien es la asesora principal de políticas sobre Género y Clima de CARE International en Reino Unido, detalló que “las mujeres y las niñas del Sur Global están pagando el precio del cambio climático. Las emisiones de los países desarrollados, incluido el Reino Unido, les cuestan a las mujeres y las niñas su educación, empleo y salud. En muchas partes del mundo, el cambio climático incluso las expone a un mayor riesgo de violencia de género. La justicia climática y la justicia de género van de la mano”. “Con demasiada frecuencia se ignoran las voces de las mujeres y las niñas, a pesar de que desempeñan un papel fundamental en la respuesta de sus comunidades ante los desastres climáticos. Necesitamos que haya más mujeres en el centro de las negociaciones climáticas, incluso en la COP28. Hay muy poca financiación disponible para las organizaciones de derechos de las mujeres y demasiadas barreras que impiden que las mujeres implementen soluciones al cambio climático”, concluyó Rhodes.