¿Es posible que la creciente curiosidad por los ovnis tenga implicaciones en las religiones?

LOS ÁNGELES- En la cinta “Disclosure Day”, que se estrenó el viernes, Steven Spielberg invita una vez más al público a reflexionar sobre la existencia de vida extraterrestre, y las implicaciones que eso tendría para la religión en la Tierra. Pero últimamente, Spielberg no es el único que ha acaparado titulares sobre ovnis y la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

Lo que antes se consideraba marginal o conspirativo ha aparecido en los últimos meses en diversas partes, desde la Casa Blanca hasta la Iglesia católica, a medida que la fascinación pública por los fenómenos anómalos no identificados, FANI, en español, o UAP, en inglés, como ahora los denomina el gobierno estadounidense, se vuelve más generalizada. En mayo, el Pentágono hizo públicos grandes cantidades de archivos sobre ovnis con muy poco contexto, y dejó a los curiosos la tarea de elaborar sus propias interpretaciones. Esto ocurrió apenas unas semanas después de que el expresidente Barack Obama desatara un frenesí mediático al expresar sin ambigüedad en una entrevista que los extraterrestres son reales, aunque posteriormente matizó esa postura. “Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida allá afuera”, publicó en redes sociales el expresidente, quien realizó una visita sorpresa al escenario de filmación de “Disclosure Day”. “Yo no vi ninguna prueba durante mi presidencia de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros. ¡De verdad!”. Algunos creyentes religiosos y algunos no creyentes sostienen que la existencia de vida en otros planetas podría socavar muchas religiones, ya que complicaría la afirmación de que los humanos somos únicos. No obstante, otros argumentan lo contrario. “La creencia en los ovnis es, sin duda, una de las mejores cosas que le han ocurrido a la religión en mucho tiempo”, dijo Diana Walsh Pasulka, académica experta en religión de la Universidad de Carolina del Norte, en Wilmington. “Es un golpe para la visión del mundo secular y materialista”. UNA CONFLUENCIA ENTRE EXTRATERRESTRES, DEMONIOS Y CATÓLICOS Incluso si el extenso interés por los ovnis refuerza la idea de un universo encantado, algunos creyentes de religiones como el cristianismo piensan que son algo de lo que hay que desconfiar. “No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, expresó el vicepresidente JD Vance, quien se convirtió al catolicismo, en una entrevista reciente para un podcast.

Esa opinión fue compartida por monseñor Stephen Rossetti, quien fuera exorcista de la arquidiócesis de Washington. La semana pasada fue destituido por el arzobispo, quien manifestó que las declaraciones de Rossetti “socavan gravemente” la doctrina católica sobre los demonios y el diablo. “Es mi creencia personal que probablemente muchos, si no es que la mayoría de estos avistamientos de ovnis, son en realidad de demonios”, expresó Rossetti en un video publicado el 29 de mayo en su página de Facebook. “Los extraterrestres, si es que existen los extraterrestres, no poseen a las personas”. A Christopher Baglow, quien dirige una iniciativa sobre ciencia y religión en la Universidad de Notre Dame, le sorprendió el despido, dado que Rosetti dejó claro en el video que expresaba su opinión personal. Baglow especuló que podría haber otros factores detrás de la decisión.