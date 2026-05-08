El Pentágono publica decenas de archivos sobre ovnis que ofrecen transparencia sobre la ‘vida alienígena y extraterrestre’

El Departamento de Guerra publicó el viernes más de 160 archivos relacionados con avistamientos de ovnis que datan de hace casi 80 años, dos días después de que el presidente Trump predijera: “Creo que parte de esto va a ser muy interesante para la gente”. La divulgación de 162 archivos por parte del Pentágono se produce tras una orden presidencial de febrero que pedía transparencia en torno a “la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (FANI) y los objetos voladores no identificados (OVNI)”.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP). Los videos, fotos y documentos originales más recientes sobre UAP de todo el gobierno de Estados Unidos están en un solo lugar, sin necesidad de autorización”, dijo el Pentágono en una publicación en X que difundió la publicación de los archivos. “Mientras que las administraciones anteriores intentaron desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, el presidente Trump se centra en brindar la máxima transparencia al público, que en última instancia puede formarse su propia opinión sobre la información contenida en estos archivos”. En la tanda publicada el viernes se incluyeron vídeos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de las décadas. También se publicó un gran número de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían aparentes testimonios de testigos presenciales e informes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años, algunos de los cuales venían con una nota que admitía que la información ya se había hecho pública “parcialmente”.

Los archivos también incluyen una transcripción del informe de los astronautas del Apolo 17: “partículas o fragmentos muy brillantes o algo que pasan flotando mientras maniobramos... Desde la ventana del astronauta Ron Evans parece el 4 de julio... Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vueltas”. Una fotografía adjunta muestra tres puntos que parecen flotar en formación triangular sobre la superficie de la luna. El pie de foto indica que «no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía», pero afirma que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un «objeto físico». Otros archivos solo incluían recortes de prensa sobre supuestos avistamientos de ovnis que datan de la década de 1950. Incluso antes de la directiva de Trump, el Pentágono llevaba años trabajando en un proceso para desclasificar y publicar documentos gubernamentales relacionados con los ovnis , a los que las autoridades federales suelen referirse como fenómenos anómalos inexplicables, o FANI. Sean Kirkpatrick, físico y ex oficial de inteligencia de carrera que dirigió la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra hasta 2023, dijo que ha visto los registros del gobierno y cree que no hay revelaciones impactantes por descubrir. «Los lectores no deberían hacerse ilusiones de que vaya a haber algún documento con fotos y entrevistas a los extraterrestres cuando bajaron», declaró a la Associated Press esta semana. «Porque eso simplemente no existe». Kirkpatrick explicó además que los vídeos que supuestamente muestran tecnología extraterrestre suelen tener explicaciones mundanas. Las modernas cámaras infrarrojas que utiliza el ejército estadounidense a menudo captan motores a reacción y otros objetos calientes en un prolongado efecto térmico, lo que explica los vídeos virales de objetos rápidos con forma de píldora.

Esa explicación no ha disuadido a funcionarios electos republicanos como la representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida), quien afirmó en el podcast de Joe Rogan el año pasado haber visto evidencia de “seres interdimensionales” y acusó al Pentágono de una transparencia “insuficiente” sobre el asunto. Incluso el vicepresidente JD Vance ha declarado estar “obsesionado” con los archivos OVNI, afirmando en marzo que ha estado intentando encontrar tiempo para investigar el Área 51 desde que asumió el cargo y que cree que lo que la mayoría llama avistamientos de extraterrestres son en realidad vislumbres de figuras demoníacas. “Todavía me quedan tres años como vicepresidente”, le dijo Vance al presentador de podcasts conservador Benny Johnson en aquel entonces. “Llegaré al fondo del asunto de los ovnis”.