¿Es realmente tan preocupante la nueva IA de Anthropic? Depende de a quién le preguntes

SAN FRANCISCO — El mes pasado, la empresa de inteligencia artificial Anthropic dijo que limitaría el lanzamiento de su último sistema de IA a un grupo reducido de organizaciones, entre ellas, unas cuantas empresas tecnológicas grandes como Microsoft y Google, así como grupos que gestionan componentes clave de Internet. Claude Mythos, el nuevo sistema es demasiado potente como para compartirlo con el público en general, dijo Anthropic, ya que los hackers podrían utilizarlo para explotar agujeros de seguridad en redes informáticas a una velocidad sorpendente.

Ejecutivos en Silicon Valley y funcionarios en Washington se alarmaron ante lo que Mythos podía hacer y su lanzamiento pudo haber contribuido a que el gobierno de Trump dejara de defender a la IA frente a la regulación gubernamental. La Casa Blanca está ahora considerando la supervisión gubernamental de los nuevos modelos de IA, a través de un decreto ejecutivo que creará un grupo de trabajo de IA que estará integrado por ejecutivos tecnológicos y funcionarios del Gobierno para examinar posibles procedimientos de supervisión. Entre los posibles planes se encuentra un proceso formal de revisión gubernamental para los nuevos modelos de IA. Sin embargo, a más de un mes del lanzamiento de Mythos, los expertos en ciberseguridad siguen sin ponerse de acuerdo sobre si Anthropic tomó la decisión correcta o no. Algunos aplauden a la empresa por restringir quién tendrá acceso a Mythos. Otros critican a Anthropic por no compartirlo con un grupo más amplio de investigadores que pudieran probarlo y hacerse una idea de lo que puede y no puede hacer. Hasta ahora, parece que el único consenso es que no hay consenso sobre Mythos.

Anthropic compartió la tecnología con unas 40 organizaciones que sostienen una infraestructura informática crítica, para que puedan utilizar el sistema y corregir vulnerabilidades de seguridad antes de que los hackers las exploten. Solo unos cuantos grupos o empresas que han estado utilizando Mythos quisieron hablar del tema con The New York Times. No obstante, las empresas y los investigadores que no tuvieron acceso a ella estaban más que dispuestos a compartir su opinión sobre la forma en que Anthropic lanzó su nueva IA. La retroalimentación que han dado hasta ahora oscila entre una grave preocupación y la indiferencia. Podría pasar algún tiempo antes de que la comunidad tecnológica en general llegue a una conclusión sobre si Anthropic hizo bien en limitar el lanzamiento de Mythos o no, un reto que los ejecutivos de Anthropic reconocen. “Para capacidades como esta, o para un modelo tan potente como este, se trata de una situación sin precedentes en la que realmente no tenemos todas las respuestas”, dijo en una entrevista Logan Graham, director del Frontier Red Team de Anthropic, que evalúa los riesgos de Claude. “No sabemos realmente cuál es la mejor manera de implementar modelos como este”.

Los expertos pueden analizar la misma situación y llegar a conclusiones muy diferentes debido a la naturaleza intrínsecamente compleja de la ciberseguridad. Se pueden utilizar sistemas como Mythos para atacar redes informáticas, pero también para defenderse de los ataques. Durante décadas, se ha debatido sobre las mejores formas de gestionar esa doble naturaleza. La mayoría de los expertos coinciden en que las tecnologías de IA como Mythos están cambiando radicalmente la ciberseguridad. El cambio cobró impulso hace unos seis meses, cuando Anthropic y su principal rival, OpenAI, lanzaron nuevos sistemas especialmente eficaces para escribir código informático. Si un sistema de IA puede escribir código, tiene el potencial de encontrar y explotar vulnerabilidades en aplicaciones de software.