¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega
    Américo Villarreal rechaza acusaciones de medios estadounidenses Cuarto oscuro

Las acusaciones ocurren en el mismo contexto político que las denuncias de Estados Unidos en contra de Rocha Moya

El 3 de junio se reportó que presuntamente los Estados Unidos revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, el mismo funcionario de gobierno negó saber al respecto.

Según los medios, especialmente Los Angeles Times, la revocación de la visa procedió porque Villarreal, presuntamente, yace en el foco de una investigación por parte de los Estados Unidos.

Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde’ respondió el gobernador de Tamaulipas.

Las acusaciones ocurren en el mismo contexto que el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa que fueron denunciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, se ha destacado que en ambos casos, no se han presentado ‘suficientes’ evidencias para establecer un proceso. El coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, colaboró que no existe imputación ni procedimiento judicial en contra del gobernador por supuestos vínculos con el cártel.

Resulta inadmisible que acusaciones del tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente’ aseveró Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumenta-12-violencia-en-sinaloa-tras-un-mes-sin-rocha-moya-LA21127279

Según el gobernador, permanece con su visa para viajar a los Estados Unidos. En sus declaraciones, Villarreal declaró: ‘Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Visa
Investigaciones

Localizaciones


Estados Unidos
Tamaulipas

Personajes


Américo Villarreal

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Diles que yo no fui

Diles que yo no fui
true

La bandolera CNTE pone en jaque a una omisa autoridad
El año con mayor número de encuentros con autoridades en frontera con EU fue 2022, con 2 millones 553 mil 540.

Reporta Claudia Sheinbaum caída de 97.5% en migración hacia Estados Unidos
Un cerdito de peluche rosa ha aparecido en cinco escenas de homicidio en Culiacán.

‘Los sicarios del puerquito rosa’... ya suman 5 asesinatos donde aparecen cuerpos junto a un peluche en Culiacán
El nuevo TT01, desarrollado en Tlaxcala con 80% de componentes mexicanos, busca revolucionar la movilidad urbana con un precio accesible y la posibilidad de recargarse mediante energía solar.

¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos
Las transferencias electrónicas son una maravilla por su rapidez, pero esa misma velocidad se vuelve en nuestra contra.

Transferencias electrónicas: ¿cómo recuperar tu dinero si te equivocaste de CLABE?
La casa de Pipo, ícono de la televisión regiomontana, fue demolida en Monterrey tras más de 25 años en abandono.

¡Que salga Pipo!... demuelen la casa del payaso regiomontano tras 25 años en abandono
Mientras varias figuras de la Selección Mexicana enfrentaron lesiones que limitaron su actividad, Johan Vásquez acumuló minutos de calidad en Europa.

Johan Vásquez, el auténtico ‘caballo de hierro’ entre los europeos de la Selección mexicana