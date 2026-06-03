¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega
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Las acusaciones ocurren en el mismo contexto político que las denuncias de Estados Unidos en contra de Rocha Moya
El 3 de junio se reportó que presuntamente los Estados Unidos revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, el mismo funcionario de gobierno negó saber al respecto.
Según los medios, especialmente Los Angeles Times, la revocación de la visa procedió porque Villarreal, presuntamente, yace en el foco de una investigación por parte de los Estados Unidos.
‘Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde’ respondió el gobernador de Tamaulipas.
Las acusaciones ocurren en el mismo contexto que el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa que fueron denunciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, se ha destacado que en ambos casos, no se han presentado ‘suficientes’ evidencias para establecer un proceso. El coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, colaboró que no existe imputación ni procedimiento judicial en contra del gobernador por supuestos vínculos con el cártel.
‘Resulta inadmisible que acusaciones del tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente’ aseveró Villarreal.
Según el gobernador, permanece con su visa para viajar a los Estados Unidos. En sus declaraciones, Villarreal declaró: ‘Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley’.