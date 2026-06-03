¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega

El 3 de junio se reportó que presuntamente los Estados Unidos revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, el mismo funcionario de gobierno negó saber al respecto.

Según los medios, especialmente Los Angeles Times, la revocación de la visa procedió porque Villarreal, presuntamente, yace en el foco de una investigación por parte de los Estados Unidos.

‘Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde’ respondió el gobernador de Tamaulipas.