Markwayne Mullin queda impresionado con cooperación de Sheinbaum

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El 21 de mayo, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con Sheinbaum en plena tensión política entre ambos países

El 3 de junio se destacó en medios de información que el director de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, elogió la administración presidencial de Sheinbaum.

Markwayne Mullin sustituyó a Kristi Noem, tras haber cumplido 14 meses en el cargo. El nuevo secretario de Seguridad Nacional comenzó su labor oficial en marzo del 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/solicitan-a-senado-desaparecer-poderes-en-sinaloa-ED21112341

El pasado 21 de mayo, Markwayne Mullin hizo su primera visita, en materia de seguridad y coordinación bilateral, a México. Se reunió con la presidenta Sheinbaum y su gabinete. Los principales temas de conversación fueron las problemáticas de seguridad en la frontera, el combate contra el crimen organizado y la detención del narcotráfico.

Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado, que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar esodetalló Markwayne Mullin.

En la mañanera del 22 de mayo, tras la primera reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum informó que ‘Quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación; que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien’.

Se detalló que habrá más reuniones en materia de seguridad y coordinación por parte de ambos países; se estimó que la siguiente visita del funcionario estadounidense será en el mes de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-lucha-contra-los-carteles-debe-unirnos-no-dividirnos-responde-johnson-a-sheinbaum-FK21092766

Las declaraciones de Markwayne Mullin ocurren en un contexto de tensión política entre México y Estados Unidos; ya que se registró la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y, nuevamente, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente Trump amenazaron con intervenir en el conflicto contra el crimen organizado dentro de México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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