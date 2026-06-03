¿Habrá acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? Cámara de Representantes ordena que sí

El 3 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo de paz definitivo, entre su administración e Irán, podría completarse este fin de semana. ‘Si sucede —y puede que no suceda, ¿quién sabe?—, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana’ expresó Donald Trump desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. El incidente entre Israel, Estados Unidos e Irán ha permanecido vigente desde que la administración de Trump y de Netanyahu bombardearon Teherán el 28 de febrero, causando la muerte del líder iraní, Alí Jameneí.

A causa del conflicto bélico, Irán cerró el estrecho de Ormuz, provocando la desestabilización del mercado global del petróleo, ya que dicho espacio geopolítico transporta el 20% del producto crudo. La tensión política y económica se resolvió en un alto al fuego breve, mientras los respectivos representantes negocian en Pakistán, como país neutral. Sin embargo, Estados Unidos estableció un bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán. ‘No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad’ mencionó Trump en posible referencia a la tensión bélica por los bloqueos. CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS ORDENA EL FIN DE LA GUERRA Desde el 28 de febrero, se ha destacado que el conflicto bélico con Irán ha impactado a la economía de la gasolina en los Estados Unidos. Según un informe de la PBS, la guerra ha influenciado el precio de la gasolina, haciendo que el gasto sea mayor a 4.50 dólares (77.81 pesos) por galón.

Por ello, medios y analistas han criticado la persistencia de la administración de Trump de permanecer en el conflicto, aunque estén en un alto el fuego. El 3 de junio se reportó que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ordenó, tras una votación, concluir la guerra con Irán.

La medida obliga a Donald Trump a responder a las exigencias del Congreso. La Cámara votó 215 a 208 a favor de la conclusión de la guerra. Sin embargo, se destaca que la votación sirve como un acto simbólico que, presuntamente, la administración presidencial debe tener en cuenta. Donald Trump sigue con su derecho de veto

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