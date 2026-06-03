Trump confirma que llamó ‘loco’ a Netanyahu y dice que Israel complica las negociaciones con Irán

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    Trump confirma que llamó ‘loco’ a Netanyahu y dice que Israel complica las negociaciones con Irán
    El reconocimiento por parte del presidente de la tensa llamada con Netanyahu, que incluyó palabrotas, es una señal de la creciente presión que enfrenta para resolver la guerra con Irán. ESPECIAL.

AL momento los precios más altos de la energía y la incertidumbre económica perjudican a los republicanos y obstaculizan el comercio global

BEIRUT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista publicada el miércoles un reporte previo de que tachó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “loco” en una llamada telefónica el lunes, diciendo que estaba “un poco perturbado” de que la lucha de Israel contra Hezbollah en Líbano estuviera frenando las conversaciones de paz con Irán.

Pero incluso mientras el presidente estadounidense reconocía las tensiones, insistió en que su relación con Netanyahu era sólida y que conectaban, en parte, porque ambos son líderes “en tiempos de guerra”.

“Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, dijo Trump a “Pod Force One” de The New York Post, empleando un apodo para Netanyahu.

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Trump evitó comprometerse sobre un calendario para resolver el conflicto, diciendo que el estrecho de Ormuz podría permanecer bloqueado hasta el feriado estadounidense del Día del Trabajo el 7 de septiembre. Ha insistido en que Irán detenga cualquier esfuerzo que pudiera conducir a un arma nuclear y que el estrecho sea reabierto para los envíos de petróleo y gas natural.

“No lo sé. Quiero decir, creo que podría ser (que esté cerrado hasta el Día del Trabajo), pero creo que es poco probable. Creo que lo tendremos. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, dijo Trump.

El presidente estadounidense añadió que el líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, quien sucedió a su difunto padre, está “involucrado” en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra.

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